Вдовец Брижит Бардо вспомнил ее последние слова: почему умерла легендарная кинодива

Стала известна причина смерти актрисы Брижит Бардо. Дива французского кино, которой был 91 год, болела раком.

Об этом рассказал ее вдовец Бернар Д'Ормаль, пишет Daily Mail. Мужчина дал интервью накануне похорон легендарной актрисы 7 января.

Последние слова Брижит Бардо

По словам Бернара, его звездная избранница "очень хорошо перенесла две операции, которые ей сделали, чтобы вылечить рак, который забрал ее".

Мужчина пересказал последние слова, которые услышал от Бардо: "Это был самый трогательный момент моей жизни с Брижит, потому что она нас покидала. Она сказала "пиу-пиу". Я наполовину спал, я сел и увидел, что она перестала дышать".

Говорят, что дива французского кино часто использовала это как свое "словечко любви".

Брижит Бардо Фото: ACC Art Books

"В следующие пятнадцать минут я увидел, как ее страдания исчезают — она стала прекрасной", — говорит Бернар.

Отметим, что брак с Д'Ормалем стал для актрисы самым продолжительным. Они прожили вместе более 30 лет.

