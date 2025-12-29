Лучше бы родила собаку: что Бриджит Бардо говорила о своем единственном сыне

Французская кинодива практически не общалась со своим сыном Николя-Жаком Шаррье и не интересовалась своими внуками и правнуками. Сама она говорила, что беременность для нее была "трагедией".

Бриджит Бардо, известная прежде всего как международный секс-символ, а затем ставшая защитницей прав животных, скончалась в возрасте 91 года после пребывания в больнице в Тулоне. Своего сына Николя-Жака она родила в 1960 году, будучи замужем за актером Жаком Шаррье, с которым она снялась в фильме "Бабетта идет на войну". Но роль матери оказалась для Бардо слишком сложной, пишет Daily Mail.

В то время она говорила, что беременность была величайшей трагедией, и она никогда не смирилась с материнством.

"Я смотрела на свой плоский, стройный живот в зеркале, как на дорогого друга, перед которым я собиралась закрыть крышку гроба", — написала она в своих мемуарах.

После развода с Жаком в 1962 году Николя десятилетиями не виделся со своей матерью из-за ее резких замечаний. Его воспитывали бабушки и дедушки.

Сын Бриджит Бардо избегает камер Фото: Соцсети

Также Брижит Бардо заявила своему отчужденному сыну Николя-Жаку Шаррье, что предпочла бы "родить собаку".

Позже ее сын подал в суд на актрису за клеветнические заявления и невыплату алиментов.

Однако в последние годы жизни Бриджит, похоже, изменила свой подход к публичным высказываниям о разладе между ней и Николя-Жаком.

"Я пообещала Николя, что никогда не буду говорить о нем в своих интервью", — сказала она в интервью журналу Paris Match, опубликованном в июне 2024 года.

В то время как Бриджит была в центре внимания, Николя вел уединенный образ жизни, избегая камер.

Сейчас ему 65 лет, он бизнесмен, известный тем, что вместе со своей женой, норвежской моделью Анне-Лин Бьеркан, основал детский бренд Choupette. У пары родились дочери Теа и Анна, а позже они стали бабушкой и дедушкой троих внуков. В прошлом году Бриджит рассказала, что у нее две внучки и три правнука.

"Да, я прабабушка троих маленьких норвежских детей, которые не говорят по-французски и которых я редко вижу", — объяснила она.

Сообщается, что Бардо предприняла последнюю попытку спасти отношения со своим сыном. Однако Николя-Жак, по всей видимости, разорвал отношения со своей матерью. Настоящего примирения так и не произошло.

Бриджит Бардо с Шаррье Фото: Bettmann Archive

В последние годы жизни Брижит вела затворнический образ жизни, предпочитая оставаться вдали от внимания общественности в своем уединенном и очень приватном поместье в Сен-Тропе.

В октябре ей пришлось выпустить заявление, подтверждающее, что она не умерла, после того как одна из блогерш распространила ложную информацию.

Звезда, которая трижды выходила замуж и разводилась, прежде чем в 1992 году сойтись со своим четвертым мужем Бернаром д'Ормалем, ушла из актерской профессии в 1973 году, чтобы сосредоточиться на своей активной деятельности в защиту прав животных.

Бриджит Бардо стала затворницей Фото: из открытых источников

Однако ее участие в крайне правой политике вызвало споры: она поддержала лидера Национального собрания Марин Ле Пен и была шесть раз оштрафована за разжигание расовой ненависти.

