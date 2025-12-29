Краще б народила собаку: що Бріджит Бардо говорила про свого єдиного сина

Французька кінодіва практично не спілкувалася зі своїм сином Ніколя-Жаком Шарр'є і не цікавилася своїми онуками та правнуками. Сама вона говорила, що вагітність для неї була "трагедією".

Бріджит Бардо, відома насамперед як міжнародний секс-символ, а потім стала захисницею прав тварин, померла у віці 91 року після перебування в лікарні в Тулоні. Свого сина Ніколя-Жака вона народила 1960 року, будучи одруженою з актором Жаком Шаррьє, з яким вона знялася у фільмі "Бабетта йде на війну". Але роль матері виявилася для Бардо занадто складною, пише Daily Mail.

У той час вона говорила, що вагітність була найбільшою трагедією, і вона ніколи не змирилася з материнством.

"Я дивилася на свій плоский, стрункий живіт у дзеркалі, як на дорогого друга, перед яким я збиралася закрити кришку труни", — написала вона у своїх мемуарах.

Відео дня

Після розлучення з Жаком 1962 року Ніколя десятиліттями не бачився зі своєю матір'ю через її різкі зауваження. Його виховували бабусі та дідусі.

Син Бріджит Бардо уникає камер Фото: Соцсети

Також Бріжит Бардо заявила своєму відчуженому синові Ніколя-Жаку Шарр'є, що воліла б "народити собаку".

Пізніше її син подав до суду на актрису за наклепницькі заяви та невиплату аліментів.

Однак в останні роки життя Бріджит, схоже, змінила свій підхід до публічних висловлювань про розлад між нею і Ніколя-Жаком.

"Я пообіцяла Ніколя, що ніколи не буду говорити про нього у своїх інтерв'ю", — сказала вона в інтерв'ю журналу Paris Match, опублікованому в червні 2024 року.

У той час як Бріджит була в центрі уваги, Ніколя вів відокремлений спосіб життя, уникаючи камер.

Зараз йому 65 років, він бізнесмен, відомий тим, що разом зі своєю дружиною, норвезькою моделлю Анне-Лін Бьоркан, заснував дитячий бренд Choupette. У пари народилися дочки Теа і Анна, а пізніше вони стали бабусею і дідусем трьох онуків. Минулого року Бріджит розповіла, що у неї дві онуки і три правнуки.

"Так, я прабабуся трьох маленьких норвезьких дітей, які не говорять французькою і яких я рідко бачу", — пояснила вона.

Повідомляється, що Бардо зробила останню спробу врятувати стосунки зі своїм сином. Однак Ніколя-Жак, очевидно, розірвав стосунки зі своєю матір'ю. Справжнього примирення так і не відбулося.

Бріджит Бардо з Шаррьє Фото: Bettmann Archive

В останні роки життя Бріжит вела самітницький спосіб життя, вважаючи за краще залишатися подалі від уваги громадськості у своєму відокремленому і дуже приватному маєтку в Сен-Тропе.

У жовтні їй довелося випустити заяву, яка підтверджує, що вона не померла, після того як одна з блогерок поширила неправдиву інформацію.

Зірка, яка тричі виходила заміж і розлучалася, перш ніж 1992 року зійтися зі своїм четвертим чоловіком Бернаром д'Ормалем, пішла з акторської професії 1973 року, щоб зосередитися на своїй активній діяльності на захист прав тварин.

Бріджит Бардо стала самітницею Фото: з відкритих джерел

Однак її участь у вкрай правій політиці викликала суперечки: вона підтримала лідера Національних зборів Марін Ле Пен і була шість разів оштрафована за розпалювання расової ненависті.

Нагадаємо, Фокус писав про смерть Бріджит Бардо. Легендарна актриса померла 28 грудня.