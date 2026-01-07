Вдівець Бріжит Бардо пригадав її останні слова: чому померла легендарна кінодіва

Стала відома причина смерті акторки Бріжит Бардо. Діва французького кіно, якій був 91 рік, хворіла на рак.

Про це розповів її вдівець Бернар Д'Ормаль, пише Daily Mail. Чоловік дав інтерв'ю напередодні похорону легендарної акторки 7 січня.

Останні слова Бріжит Бардо

За словами Бернара, його зіркова обраниця "дуже добре перенесла дві операції, які їй зробили, щоби вилікувати рак, який забрав її".

Чоловік переказав останні слова, які почув від Бардо: "Це був найзворушливіший момент мого життя з Бріжит, бо вона нас залишала. Вона сказала "піу-піу". Я наполовину спав, я сів і побачив, що вона перестала дихати".

Кажуть, що діва французького кіно часто використовувала це як своє "слівце любові".

Бріжит Бардо Фото: ACC Art Books

"У наступні п'ятнадцять хвилин я побачив, як її страждання зникає — вона стала прекрасною", — каже Бернар.

Відео дня

Зазначимо, що шлюб із Д'Ормалем став для акторки найтривалішим. Вони прожили разом понад 30 років.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Французька кінодіва практично не спілкувалася зі своїм сином Ніколя-Жаком Шарр'є і не цікавилася своїми онуками та правнуками.

Світову славу Бардо приніс фільм "І Бог створив жінку", а загалом за два десятиліття творчості вона встигла знятися у 48 картинах, випустити пісні та навіть отримати номінацію на премію BAFTA.

Нагадаємо, Фокус писав про смерть Бріжит Бардо. Легендарна акторка померла 28 грудня.