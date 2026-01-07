Підтримайте нас RU
Вдівець Бріжит Бардо пригадав її останні слова: чому померла легендарна кінодіва

Бріжит Бардо померла наприкінці 2025 року
Бріжит Бардо | Фото: ACC Art Books

Стала відома причина смерті акторки Бріжит Бардо. Діва французького кіно, якій був 91 рік, хворіла на рак.

Про це розповів її вдівець Бернар Д'Ормаль, пише Daily Mail. Чоловік дав інтерв'ю напередодні похорону легендарної акторки 7 січня.

Останні слова Бріжит Бардо

За словами Бернара, його зіркова обраниця "дуже добре перенесла дві операції, які їй зробили, щоби вилікувати рак, який забрав її".

Чоловік переказав останні слова, які почув від Бардо: "Це був найзворушливіший момент мого життя з Бріжит, бо вона нас залишала. Вона сказала "піу-піу". Я наполовину спав, я сів і побачив, що вона перестала дихати".

Кажуть, що діва французького кіно часто використовувала це як своє "слівце любові".

Бріжит Бардо
Бріжит Бардо
Фото: ACC Art Books

"У наступні п'ятнадцять хвилин я побачив, як її страждання зникає — вона стала прекрасною", — каже Бернар.

Зазначимо, що шлюб із Д'Ормалем став для акторки найтривалішим. Вони прожили разом понад 30 років.

