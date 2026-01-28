Померла народна артистка України Тамара Плашенко: названа причина смерті (фото)

Акторка "Театру на Подолі" та народна артистка України Тамара Плашенко померла у віці 70 років від тяжкої хвороби. Акторка пішла з життя через онкологію 28 січня.

Про це повідомив у Facebook син зірки сцени Володимир Крижанівський. Стан здоров’я артистки погіршився два роки тому, коли з життя пішов її чоловік, актор Олександр Крижанівський.

Тамара Плашенко померла: що відомо

Менше року тому вона почала скаржитися на бельмо в лівому оці, після чого в акторки діагностували рак мозку. Пухлина прогресувала і виявилася неоперабельною через місце розташування.

"Сьогодні мама пішла за обрій. Після того, як батько раптово помер два роки назад, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї. Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місце розташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші", — написав Володимир.

Чоловік наголосив, що вони спробували всі можливі методи лікування, але стан його мами погіршувався з кожним днем.

Тамара Плашенко із сином Фото: Facebook

У травні 2025 року у знаменитості почали відмовляти ноги, а в середині літа почав затуманюватися розум. Згодом вона перестала говорити, дихала через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не розплющувала очі.

"Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам. Люблю тебе", — написав син акторки.

Про місце прощання Володимир пообіцяв повідомити пізніше.

Тамара Плашенко Фото: Facebook

Хто така Тамара Плашенко

Акторка народилася 29 грудня 1955 року у Львові. З 1987-го працювала в Київському академічному драматичному театрі на Подолі.

У 1998 році вона отримала звання заслуженої артистки України. А у 2025 театр повідомив про підвищення Плашенко до народної.

"Пані Тамара є провідною актрисою Театру на Подолі від самого заснування і разом з командою активно гастролювала по всьому світу! Польща, Італія, Швейцарія, Кіпр, виступала на одному з найбільших мистецьких фестивалів у світі "Edinburgh Fringe Festival" та разом з проєктом "Дзвони Чорнобиля" побувала на Бієнале у Стокгольмі", — йшлося в повідомленні колег артистки за листопад.

Також Плашенко грала в кіно.

