Померла народна артистка України Тамара Плашенко: названа причина смерті (фото)
Акторка "Театру на Подолі" та народна артистка України Тамара Плашенко померла у віці 70 років від тяжкої хвороби. Акторка пішла з життя через онкологію 28 січня.
Про це повідомив у Facebook син зірки сцени Володимир Крижанівський. Стан здоров’я артистки погіршився два роки тому, коли з життя пішов її чоловік, актор Олександр Крижанівський.
Тамара Плашенко померла: що відомо
Менше року тому вона почала скаржитися на бельмо в лівому оці, після чого в акторки діагностували рак мозку. Пухлина прогресувала і виявилася неоперабельною через місце розташування.
"Сьогодні мама пішла за обрій. Після того, як батько раптово помер два роки назад, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї. Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місце розташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші", — написав Володимир.
Чоловік наголосив, що вони спробували всі можливі методи лікування, але стан його мами погіршувався з кожним днем.
У травні 2025 року у знаменитості почали відмовляти ноги, а в середині літа почав затуманюватися розум. Згодом вона перестала говорити, дихала через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не розплющувала очі.
"Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам. Люблю тебе", — написав син акторки.
Про місце прощання Володимир пообіцяв повідомити пізніше.
Хто така Тамара Плашенко
Акторка народилася 29 грудня 1955 року у Львові. З 1987-го працювала в Київському академічному драматичному театрі на Подолі.
У 1998 році вона отримала звання заслуженої артистки України. А у 2025 театр повідомив про підвищення Плашенко до народної.
"Пані Тамара є провідною актрисою Театру на Подолі від самого заснування і разом з командою активно гастролювала по всьому світу! Польща, Італія, Швейцарія, Кіпр, виступала на одному з найбільших мистецьких фестивалів у світі "Edinburgh Fringe Festival" та разом з проєктом "Дзвони Чорнобиля" побувала на Бієнале у Стокгольмі", — йшлося в повідомленні колег артистки за листопад.
Також Плашенко грала в кіно.
