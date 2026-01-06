Померла зірка "Дуже страшного кіно": їй було 62 роки (фото)

Джейн Трка, культова американська бодібілдерка та акторка, яка знімалася зокрема, у фільмі "Дужн страшне кіно", померла у віці 62 років. Це сталося ще в грудні, проте таблоїди повідомили про смерть лише зараз.

Її смерть підтвердив судово-медичний експерт Сан-Дієго, але причина досі не встановлена. Трка померла кілька тижнів тому, 12 грудня, у Сан-Дієго, Каліфорнія, про що її син повідомив TMZ у понеділок, 5 січня.

Він також сказав, що йому невідомі жодні захворювання чи стани здоров'я, які могли б спричинити її смерть. Трка була добре відома на сцені бодібілдингу 1980-х років.

У 2000 році вона отримала свою першу акторську роль у вищезгаданому фільмі "Дуже страшне кіно" в ролі міс Манн. У своїй найвідомішій ролі вона була вчителькою фізкультури для дівчат у середній школі і знімалася разом із зірками Анною Фаріс, Реджиною Холл та Шеннон Елізабет.

Це була її єдина поява у франшизі пародійних фільмів жахів.

Її акторська кар'єра на цьому не закінчилася, оскільки вона також зіграла саму себе в комедійних шоу Дрю Кері "Шоу Дрю Кері" та "Чия це взагалі лінія?" на початку 2000-х.

Зірка ще кілька разів зʼявлялася на великому екрані, зокрема у фільмах "Чорна магія" 2002 року, "Міжпланетний надлишок чоловіків та амазонок космосу" 2003 року та "Поклик худоби" 2006 року.

У 2009 році вона була однією з офіцерів, які проводили Леді Гагу до в'язниці у культовому музичному кліпі на пісню Telephone, створеному у співпраці з Бейонсе.

Трка народилася в Сент-Полі, штат Міннесота, у лютому 1963 року. Вона вивчала гімнастику, окрім інших видів спорту, у школі, перш ніж почала займатися силовими тренуваннями після переїзду до Південної Каліфорнії в 1986 році. Всього через два роки, у 1988 році, вона вже брала участь у змаганнях з бодібілдингу.

Потім, через десять років, вона звільнилася з роботи в поштовій службі, щоб зосередитися на своїй фітнес-кар'єрі, і стала сертифікованим персональним тренером у 1998 році.

Повідомляється, що в останні роки вона працювала ріелтором у Realty Source California.

