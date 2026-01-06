Умерла звезда "Очень страшного кино": ей было 62 года (фото)

Джейн Трка, культовая американская бодибилдерша и актриса, которая снималась в частности, в фильме "Очень страшное кино", умерла в возрасте 62 лет. Это произошло еще в декабре, однако таблоиды сообщили о смерти только сейчас.

Ее смерть подтвердил судебно-медицинский эксперт Сан-Диего, но причина до сих пор не установлена. Трка умерла несколько недель назад, 12 декабря, в Сан-Диего, Калифорния, о чем ее сын сообщил TMZ в понедельник, 5 января.

Умерла актриса Джейн Трка

Он также сказал, что ему неизвестны никакие заболевания или состояния здоровья, которые могли бы вызвать ее смерть. Трка была хорошо известна на сцене бодибилдинга 1980-х годов.

В 2000 году она получила свою первую актерскую роль в вышеупомянутом фильме "Очень страшное кино" в роли мисс Манн. В своей самой известной роли она была учительницей физкультуры для девочек в средней школе и снималась вместе со звездами Анной Фарис, Реджиной Холл и Шеннон Элизабет.

Это было ее единственное появление во франшизе пародийных фильмов ужасов.

Джейн Трка Фото: Daily Mail

Где снималась Джейн Трка

Ее актерская карьера на этом не закончилась, поскольку она также сыграла саму себя в комедийных шоу Дрю Кэри "Шоу Дрю Кэри" и "Чья это вообще линия?" в начале 2000-х.

Звезда еще несколько раз появлялась на большом экране, в частности в фильмах "Черная магия" 2002 года, "Межпланетный избыток мужчин и амазонок космоса" 2003 года и "Зов скота" 2006 года.

В 2009 году она была одной из офицеров, которые проводили Леди Гагу в тюрьму в культовом музыкальном клипе на песню Telephone, созданном в сотрудничестве с Бейонсе.

Джейн Трка Фото: Shutterstock

Трка родилась в Сент-Поле, штат Миннесота, в феврале 1963 года. Она изучала гимнастику, помимо других видов спорта, в школе, прежде чем начала заниматься силовыми тренировками после переезда в Южную Калифорнию в 1986 году. Всего через два года, в 1988 году, она уже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу.

Затем, через десять лет, она уволилась с работы в почтовой службе, чтобы сосредоточиться на своей фитнес-карьере, и стала сертифицированным персональным тренером в 1998 году.

Сообщается, что в последние годы она работала риэлтором в Realty Source California.

