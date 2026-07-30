"Один дома" может вернуться — и на этот раз с Маколеем Калкиным

Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина МакКаллистера впервые за 35 лет в новом фильме франшизы "Один дома". 45-летний актёр уже провёл переговоры со студией Disney, предложив собственную оригинальную концепцию продолжения культовой рождественской комедии.

По информации инсайдеров и журналиста Мэттью Беллони, актёра заметили на студии Walt Disney в Бербанке. Представители компании были в восторге от его видения проекта и рассматривают возможность запуска новой части, сообщает The Town.

Калкин сыграл главную роль в первых двух оригинальных фильмах 1990 и 1992 годов, тогда как следующие четыре части франшизы снимались уже с другими актёрами и не смогли повторить грандиозный успех первых фильмов.

Идею сиквела актер озвучил ещё в конце 2025 года. По его замыслу, взрослый Кевин предстаёт в роли разведённого мужчины или вдовца, который слишком много работает и уделяет ребёнку мало времени.

Відео дня

На этот раз вместо противостояния с грабителями Кевину придётся иметь дело со своим собственным обиженным сыном. Ребёнок запирает отца снаружи и устраивает для него сложную систему ловушек, не пуская его домой. Сам дом в этой истории становится метафорой их испорченных отношений, а главной целью взрослого Кевина будет не просто попасть внутрь, а вернуть доверие и любовь своего сына.

В настоящее время переговоры между актером и киностудией продолжаются. Официального подтверждения о начале съемок фильма "Один дома 7" со стороны Disney пока нет.

Напомним, ранее Фокус писал:

В возрасте 81 года скончалась ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная по ролям в фильмах "Один дома 2: Заблудился в Нью-Йорке".

Как выглядит невеста 45-летнего Маколея Калкина.

Кроме того, Калкина впервые заметили после смерти "мамы Кевина" Кэтрин О’Гэри.