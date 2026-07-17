Умерла женщина с голубями из фильма "Один дома 2": кем была Бренда Фрикер в реальной жизни (фото)

В возрасте 81 года скончалась ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная по ролям в фильмах "Один дома 2: Заблудился в Нью-Йорке" и "Моя левая нога". Она стала первой ирландской актрисой, завоевавшей премию "Оскар", и скончалась мирно после продолжительной болезни. Об этом сообщил её агент Фил Белфилд.

В своём заявлении Белфилд отметил: "С глубокой скорбью сообщаю, что любимая актриса Бренда Фрикер мирно ушла из жизни прошлой ночью после продолжительной болезни в возрасте 81 года. Уроженка Дублина, Бренда Фрикер, несомненно, заслуживает звания легенды… Мы больше никогда не увидим никого, похожего на неё, и без неё этот мир стал беднее. Для меня было честью знать, любить и работать с ней. Она навсегда останется в моём сердце и в сердцах миллионов поклонников кино и телевидения по всему миру".

Карьера Бренды на экране

Бренда Фрикер, которая в 1990 году получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Моя левая нога", за свою шестидесятилетнюю карьеру снялась более чем в 30 фильмах и телевизионных проектах.

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Она также известна своими ролями в таких фильмах, как:

"Поле" (1990);

"Да, я женился на убийце с топором" (1993);

"Ангелы на краю поля" (1994);

"Время убивать" (1996);

"Охота на Веронику" (2003);

"А в душе я танцую" (2004).

Умерла Бренда Фрикер из сериала "Один дома" Фото: Insider

Жизнь за пределами экрана

Бренда родилась в 1945 году и выросла в Дандраме, южном пригороде Дублина. Её отец, Десмонд, был журналистом в Irish Times и RTÉ, а мать, Бина, работала школьной учительницей.

С 1979 года она была замужем за режиссёром Барри Денисом, с которым развелась в 1988 году. Актриса несколько раз беременела, но перенесла выкидыши, которые, по её словам, привели к тяжёлой депрессии, сопровождавшей её на протяжении значительной части жизни.

В 2025 году её мемуары под названием "Она умерла молодой" (She Died Young) вошли в список бестселлеров ирландской газеты Sunday Times. В книге Бренда откровенно рассказала о том, как в детстве подвергалась грумингу и сексуальному насилию.

Как отмечает The Guardian, актриса написала книгу по финансовым причинам из-за долгов:

"Каждую строку я удаляла и начинала заново, — рассказала она изданию. — Для меня это было настоящей пыткой. В этом была ирония, ведь я вспоминала вещи, за то, чтобы забыть о которых, я заплатила психиатрам кучу денег. Поэтому возвращаться к этому снова было очень больно. Я думала, что они [мемуары] немного мрачные. Но я и сама немного мрачная. Я же ирландка".

В начале этого года Брэнди присвоили звание Почетного гражданина Дублина (Freedom of the City of Dublin), чем, по словам её агента, она была "особенно рада и чем невероятно гордилась".

Мир прощается с легендой

После известия о смерти актрисы социальные сети наполнились словами скорби. Посол США в Ирландии Эдвард Уолш назвал её "гигантом ирландского кинематографа" и отметил её "незабываемую" игру в фильме "Моя левая нога".

"От Дублина до Голливуда её творчество раскрывало миру истории Ирландии и вдохновляло поколения по обе стороны Атлантики, — написал он в сети X. — Она оставила после себя выдающееся наследие, и я выражаю самые глубокие соболезнования её семье, друзьям и всем, кто её любил".

Поклонники творчества актрисы в своих посвящениях называют Бренду Фрикер "одной из самых выдающихся актрис Ирландии" и "настоящей легендой кинематографа".

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кэтрин О'Гара, известная по роли матери главного героя Кевина Маккалистера в фильме "Один дома", скончалась на 72-м году жизни. О'Хара почувствовала себя плохо около 04:48 по местному времени в своём доме в Калифорнии, после чего ей вызвали скорую помощь.

Маколей Калкин тронул поклонников редким романтическим фото со своей невестой Брендой Сонг в честь девятой годовщины их отношений.

Кроме того, маленькие сыновья Калкина просто в восторге от фильма. Однако они до сих пор не знают, что Кевина, младшего Маккалистера, сыграл их папа.