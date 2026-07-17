Померла жінка з голубами із "Сам удома 2": ким була Бренда Фрікер у реальному житті (фото)

У віці 81 року пішла з життя ірландська акторка Бренда Фрікер, найбільше відома за ролями у фільмах "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" та "Моя ліва нога". Вона стала першою ірландською акторкою, яка завоювала премію "Оскар", і померла мирно після тривалої хвороби. Про це повідомив її агент Філ Белфілд.

У своїй заяві Белфілд зазначив: "З глибоким сумом повідомляю новину про те, що улюблена акторка Бренда Фрікер мирно відійшла у вічність минулої ночі після періоду хвороби у віці 81 року. Уродженка Дубліна, Бренда Фрікер безсумнівно заслуговує на звання легенди… Ми більше ніколи не побачимо нікого, схожого на неї, і без неї цей світ став біднішим. Для мене було честю знати, любити та працювати з нею. Вона назавжди залишиться в моєму серці та в серцях мільйонів шанувальників кіно й телебачення по всьому світу".

Кар'єра Бренди на екрані

Бренда Фрікер, яка у 1990 році отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у стрічці "Моя ліва нога", за свою шестидесятирічну кар'єру знялася у понад 30 фільмах і телевізійних проєктах.

Відео дня

Вона також відома своїми ролями у таких фільмах, як:

"Поле" (1990);

"Так, я одружився з убивцею з сокирою" (1993);

"Янголи на краю поля" (1994);

"Час убивати" (1996);

"Полювання на Вероніку" (2003);

"А в душі я танцюю" (2004).

Бренда Фрікер з "Сам удома" померла Фото: Insider

Життя поза екраном

Бренда народилася у 1945 році й виросла в Дандрамі, південному передмісті Дубліна. Її батько, Десмонд, був журналістом в Irish Times та RTÉ, а мати, Біна, працювала шкільною вчителькою.

З 1979 року вона була заміжня за режисером Баррі Денісом, з яким розлучилася у 1988 році. Актриса кілька разів вагітніла, але пережила викидні, які, за її словами, залишили її з важкою депресією на значну частину життя.

У 2025 році її мемуари під назвою "Вона померла молодою" (She Died Young) потрапили до списку бестселерів ірландської газети Sunday Times. У книзі Бренда відверто розповіла про свій досвід пережитого в дитинстві грумінгу та сексуального насильства.

Як зазначає The Guardian, акторка написала книгу з фінансових причин через борги:

"Кожен рядок я видаляла і починала знову, — розповідала вона виданню. — Це було для мене катуванням. Було іронічно, адже я згадувала речі, за забуття яких заплатила психіатрам купу грошей. Тому ворушити це знову було дуже боляче. Я думала, що вони [мемуари] трохи похмурі. Але я й сама трохи похмура. Я ж ірландка".

На початку цього року Бренді присвоїли звання Почесного громадянина Дубліна (Freedom of the City of Dublin), чому, за словами її агента, вона була "особливо рада і чим неймовірно пишалася".

Світ прощається з легендою

Після звістки про смерть актриси соцмережі переповнили слова скорботи. Посол США в Ірландії Едвард Волш назвав її "гігантом ірландського кінематографа" та відзначив її "незабутню" гру в "Моїй лівій нозі".

"Від Дубліна до Голлівуду її робота відкривала світові історії Ірландії та надихала покоління по обидва боки Атлантики, — написав він у мережі X. — Вона залишила по собі визначну спадщину, і я висловлюю найглибші співчуття її родині, друзям та всім, хто її любив".

Шанувальники творчості акторки у своїх триб'ютах називають Бренду Фрікер "однією з найвидатніших акторок Ірландії" та "абсолютною легендою кінематографа".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кетрін О'Гара, відома завдяки ролі мами головного героя Кевіна МакКалістера у фільмі "Сам удома", померла на 72 році життя. О'Гара стало погано близько 04:48 за місцевим часом у своєму будинку в Каліфорнії, після цього їй викликали швидку допомогу.

Маколей Калкін зворушив шанувальників рідкісним романтичним фото зі своєю нареченою Брендою Сонг на честь дев'ятої річниці їхніх стосунків.

Крім того, маленькі сини Калкіна шаленіють від фільму. Однак вони досі не знають, що Кевіна, молодшого Маккалістера, зіграв їхній тато.