Кевін із "Сам удома": який вигляд має наречена 45-річного Маколея Калкіна (фото)

Американський актор Маколей Калкін зворушив шанувальників рідкісним романтичним фото зі своєю нареченою Брендою Сонг на честь дев'ятої річниці їхніх стосунків. Зірка культової комедії "Сам удома" присвятив обраниці щемливе зізнання, зазначивши, що вона назавжди змінила його життя на краще.

На опублікованому знімку в Instagram (@culkamania) закохані позують у ніжних рожевих аутфітах, продемонструвавши гармонійний family look. Щасливий Калкін ніжно пригорнувся до своєї нареченої, яка обіймає його у відповідь.

Маколей Калкін і Бренда Сонг Фото: Instagram

У підписі до фото актор не пошкодував теплих слів для Бренди. Він щиро зізнався, що вважає за честь прокидатися поруч із нею, а єдине, про що насправді шкодує — що доля не звела їх раніше.

"Сьогодні для мене особливий день. Минуло 9 років відтоді, як моє життя змінилося назавжди. Дивовижно усвідомлювати, що кожен п’ятий день мого життя я мав честь прокидатися поруч із коханням свого життя. Єдине, про що я шкодую, — що нам не судилося провести разом ще більше часу", — поділився емоціями артист.

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Попри те, що Маколей Калкін та Бренда Сонг віддають перевагу приватності й рідко пускають публіку у своє особисте життя, деякі факти про їхній союз усе ж відомі. Роман зіркової пари розпочався влітку 2017 року. Вже у січні 2022-го закохані офіційно заручилися, а наразі вони виховують двох спільних синів.

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