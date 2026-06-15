Пенелопа Крус похвалилася новою зачіскою — це новий тренд літа (фото)

52-річна голлівудська акторка Пенелопа Крус вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу, продемонструвавши ультрамодну коротку стрижку. Оновлений лук зірки миттєво прикував до себе увагу та гучно заявив про себе як про головний б'юті-тренд цього літа.

Світлинами акторки поділився її незмінний стиліст по волоссю Дімітріс Янеттос у своєму Instagram-профілі. На нових кадрах Крус позує з ефектною стрижкою "боб-каре", яку гармонійно доповнюють легке світле мелірування та витончений косий чубчик. Це сміливе б'юті-рішення не лише помітно освіжило зовнішність кінодіви, а й одразу стало однією з найобговорюваніших тем у світі моди та шоу-бізнесу.

Пенелопа Крус змінила зачіску Фото: Instagram

Елегантний образ акторки завершував класичний жакет від Chanel, який підкреслив її фірмовий витончений стиль та додав аутфіту особливого французького шарму. Завдяки такому поєднанню класики та сучасних тенденцій нове перевтілення Пенелопи вже називають головним натхненням для літнього сезону.

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Пенелопа Крус змінила зачіску Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джіджі Хадід здивувала фанів — модель відмовилася від свого знакового короткого каре та повернулася до довгого волосся.

Зірка "Буремного перевалу" Марго Роббі заклала тренд на подовжений боб. Довжина волосся розташована приблизно між лінією щелепи та плечима, що робить зачіску практичною та невибагливою у догляді.

Крім того, є універсальні стрижки та чубчики, які додають образу молодості й підходять майже всім. Фокус в честь дня зачісок, який відзначають 30 квітня, розповідав, які саме з них зроблять вас молодшими.