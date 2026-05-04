Зачіска Джіджі Хадід підкорює мережу: вона може стати трендом літа 2026 (фото)

Джіджі Хадід знову здивувала фанів — модель відмовилася від свого знакового короткого каре та повернулася до довгого волосся. Її новий образ уже викликав ажіотаж у соцмережах і може стати головним б’юті-трендом літа 2026.

Ще зовсім нещодавно Джіджі Хадід переконувала всіх: коротке каре — це її ідеальний стиль. Елегантне, невимушене та бездоганно підібране до рис обличчя, воно здавалося неперевершеним варіантом. Та, схоже, зірка вже готова рухатися далі — і цього разу робить ставку на довге, м’яке й максимально гламурне волосся, пише Glamour.

Нова зачіска, яка підкорює літо

Свій оновлений образ модель продемонструвала в Нью-Йорку під час зйомки разом із Тревісом Келсі для кампанії бренду Tommy Hilfiger.

Головні акценти — світлий медовий блонд (один із найсвітліших відтінків, які вона носила останнім часом) і стильна "feathery" стрижка. За трансформацію відповідав відомий стиліст Дімітріс Джаннетос, який зробив ставку на легкість і сучасність.

Джіджі Хадід змінила зачіску Фото: Instagram

За його словами в Harper's Bazaar, зачіска мала бути "свіжою та ідеально адаптованою до форми обличчя Джіджі". Основою став ефект "C-curl" — м’які вигини, створені за допомогою делікатного укладання, а також трохи профільована довжина. Результат — природний рух, об’єм і той самий effortless-ефект, який зараз у тренді.

Як повторити образ

Хороша новина: цю зачіску легко адаптувати для повсякденного життя.

Щоб відтворити укладку, варто зробити м’який брашинг круглою щіткою, злегка підкручуючи кінчики всередину. Важливо уникати надмірної фіксації — волосся має залишатися рухливим і природним.

Стрижка передбачає легке градуювання навколо обличчя та трохи "розмиту" базу, що додає повітряності. А для кольору ідеально підійде теплий блонд у стилі "butter blonde" — він підкреслює сяйво шкіри й створює ефект здорового вигляду.

