Прическа Джиджи Хадид покоряет сеть: она может стать трендом лета 2026 (фото)

Джиджи Хадид снова удивила фанов — модель отказалась от своего знакового короткого каре и вернулась к длинным волосам. Ее новый образ уже вызвал ажиотаж в соцсетях и может стать главным бьюти-трендом лета 2026.

Еще совсем недавно Джиджи Хадид убеждала всех: короткое каре — это ее идеальный стиль. Элегантное, непринужденное и безупречно подобранное к чертам лица, оно казалось непревзойденным вариантом. Но, похоже, звезда уже готова двигаться дальше — и на этот раз делает ставку на длинные, мягкие и максимально гламурные волосы, пишет Glamour.

Новая прическа, которая покоряет лето

Свой обновленный образ модель продемонстрировала в Нью-Йорке во время съемки вместе с Трэвисом Келси для кампании бренда Tommy Hilfiger.

Главные акценты — светлый медовый блонд (один из самых светлых оттенков, которые она носила в последнее время) и стильная "feathery" стрижка. За трансформацию отвечал известный стилист Димитрис Джаннетос, который сделал ставку на легкость и современность.

Джиджи Хадид сменила прическу

По его словам в Harper's Bazaar, прическа должна была быть "свежей и идеально адаптированной к форме лица Джиджи". Основой стал эффект "C-curl" — мягкие изгибы, созданные с помощью деликатной укладки, а также немного профилированная длина. Результат — естественное движение, объем и тот самый effortless-эффект, который сейчас в тренде.

Как повторить образ

Хорошая новость: эту прическу легко адаптировать для повседневной жизни.

Чтобы воссоздать укладку, стоит сделать мягкий брашинг круглой щеткой, слегка подкручивая кончики внутрь. Важно избегать чрезмерной фиксации — волосы должны оставаться подвижными и естественными.

Стрижка предполагает легкую градуировку вокруг лица и немного "размытую" базу, что добавляет воздушности. А для цвета идеально подойдет теплый блонд в стиле "butter blonde" — он подчеркивает сияние кожи и создает эффект здорового вида.

