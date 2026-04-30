Прически, которые скрывают возраст: как сделать лицо на годы моложе (фото)
Новые тренды в прическах доказывают: освежить внешность можно без радикальных изменений. Есть универсальные стрижки и челки, которые добавляют образу молодости и подходят почти всем.
В период, когда всё больше людей стремятся принимать каждый этап жизни, поход в салон остаётся простым способом освежить внешность и поднять настроение. Фокус в честь дня причесок, который отмечают 30 апреля, рассказывает, какие именно из них сделают вас моложе.
Классика и челка
Классические стрижки — боб и пикси — не выходят из моды, а добавление челки или многослойности позволяет легко обновить привычный образ.
Челка действительно может сделать лицо моложе, однако важно правильно подобрать ее форму. Например, ровная густая челка привлекает внимание к центральной части лица, что иногда подчеркивает возраст. Зато длина и текстура должны гармонично подчеркивать черты, не создавая лишних теней.
Прически для тех, кто хочет выглядеть моложе
Среди наиболее удачных вариантов есть несколько универсальных причесок:
Легкий многослойный боб — добавляет объема, сохраняя густые и здоровые кончики.
Средняя длина со слоями и челкой — идеальный выбор для тех, кто не готов к короткой стрижке; мягко обрамляет лицо.
Кудрявая многослойная стрижка — подчеркивает естественные локоны и делает черты лица более выразительными.
Косая челка — создает более мягкий и свежий вид, при этом легко укладывается.
Боб до подбородка с легкой текстурой — добавляет движения и объема, формируя игривый и молодежный стиль.
Современные тренды ориентированы на индивидуальность. Независимо от длины волос, их структуры или цвета — от натуральной седины до ярких оттенков — каждый может найти вариант, который подчеркнет естественную красоту и добавит свежести образу.
