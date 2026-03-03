5 стрижек, которые все будут носить весной 2026 года (фото)

Весна-лето 2026 официально меняет правила игры в мире причесок. Волосы больше не выглядят "застывшими" или слишком уложенными. В центре внимания — движение, естественность и характер без эффекта перегрузки. Стрижки становятся живыми, воздушными и максимально непринужденными.

Главная тенденция сезона — легкость. Никакой чрезмерной геометрии или сложных форм. Волосы должны спадать естественно, красиво двигаться при ходьбе и выглядеть так, будто они сами ложатся идеально. И хорошая новость: большинство этих трендов легко воспроизвести без многочасовых укладок, пишет Cosmopolitan.

Вот пять стрижек, которые точно будут определять весну-лето 2026 года.

"Каре Кристи"

Вдохновение 90-ми остается беспроигрышным. Стрижка, популяризированная супермоделью Christy Turlington, снова на пике популярности.

Короткое, слегка размытое каре открывает шею и имеет деликатную градуировку. Естественные волны или легкие локоны мягко обрамляют лицо, а легкая, неплотная челка добавляет образу непринужденности.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет характерную короткую стрижку без чрезмерной строгости или четкой геометрии.

"Каре Кристи" Фото: Cosmopolitan

Длина до плеч

Длина до ключиц сегодня — одна из самых комплиментарных. Она не такая строгая, как классическое каре, и не такая тяжелая, как очень длинные волосы.

Секрет — не только в длине, но и в технике. Легкая внутренняя градуировка создает деликатный объем, а нижняя линия остается четкой, но смягченной. Волосы должны двигаться, иметь естественный "отскок" при ходьбе.

Это простая, современная и универсальная стрижка, которая легко трансформируется — от естественной сушки до аккуратного брашинга.

Длина до плеч Фото: Cosmopolitan

Современный лохматый

Shag возвращается, но в значительно более мягкой версии. В 2026 году он теряет чрезмерную резкость и становится более воздушным и деликатным.

Длина сохраняется, слои — легкие, а особое внимание уделяется прядям возле лица. Шторковая челка добавляет богемного настроения с едва уловимым рок-н-ролльным акцентом.

Это одна из самых удобных в повседневной жизни стрижек: достаточно текстурирующего спрея и естественной сушки — и образ готов.

Современный лохматый Фото: Cosmopolitan

Длинные волосы

Очень длинные волосы снова в тренде. Но на этот раз — без перегруженных слоев.

Длина достигает середины спины или даже ниже, с четким центральным пробором и минимальной градуировкой. Акцент делается на густоте и блеске. Волны — легкие, сатиновые, без чрезмерного объема "как на красной дорожке".

Это сильный, выразительный образ, который сразу придает уверенности.

Длинные волосы Фото: Cosmopolitan

Детская челка

Если какая-то челка и станет главной в 2026 году — то это именно baby bangs.

Он короче классического, останавливается чуть выше бровей и мягко удлиняется к вискам. Важно, что он не плотный и не слишком графичный.

Это тот небольшой элемент, который способен полностью трансформировать стрижку, не меняя длины. Минимальное изменение — максимальный эффект.

Детская челка Фото: Cosmopolitan

