5 стрижек, которые все будут носить весной 2026 года (фото)
Весна-лето 2026 официально меняет правила игры в мире причесок. Волосы больше не выглядят "застывшими" или слишком уложенными. В центре внимания — движение, естественность и характер без эффекта перегрузки. Стрижки становятся живыми, воздушными и максимально непринужденными.
Главная тенденция сезона — легкость. Никакой чрезмерной геометрии или сложных форм. Волосы должны спадать естественно, красиво двигаться при ходьбе и выглядеть так, будто они сами ложатся идеально. И хорошая новость: большинство этих трендов легко воспроизвести без многочасовых укладок, пишет Cosmopolitan.
Вот пять стрижек, которые точно будут определять весну-лето 2026 года.
"Каре Кристи"
Вдохновение 90-ми остается беспроигрышным. Стрижка, популяризированная супермоделью Christy Turlington, снова на пике популярности.
Короткое, слегка размытое каре открывает шею и имеет деликатную градуировку. Естественные волны или легкие локоны мягко обрамляют лицо, а легкая, неплотная челка добавляет образу непринужденности.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет характерную короткую стрижку без чрезмерной строгости или четкой геометрии.
Длина до плеч
Длина до ключиц сегодня — одна из самых комплиментарных. Она не такая строгая, как классическое каре, и не такая тяжелая, как очень длинные волосы.
Секрет — не только в длине, но и в технике. Легкая внутренняя градуировка создает деликатный объем, а нижняя линия остается четкой, но смягченной. Волосы должны двигаться, иметь естественный "отскок" при ходьбе.
Это простая, современная и универсальная стрижка, которая легко трансформируется — от естественной сушки до аккуратного брашинга.
Современный лохматый
Shag возвращается, но в значительно более мягкой версии. В 2026 году он теряет чрезмерную резкость и становится более воздушным и деликатным.
Длина сохраняется, слои — легкие, а особое внимание уделяется прядям возле лица. Шторковая челка добавляет богемного настроения с едва уловимым рок-н-ролльным акцентом.
Это одна из самых удобных в повседневной жизни стрижек: достаточно текстурирующего спрея и естественной сушки — и образ готов.
Длинные волосы
Очень длинные волосы снова в тренде. Но на этот раз — без перегруженных слоев.
Длина достигает середины спины или даже ниже, с четким центральным пробором и минимальной градуировкой. Акцент делается на густоте и блеске. Волны — легкие, сатиновые, без чрезмерного объема "как на красной дорожке".
Это сильный, выразительный образ, который сразу придает уверенности.
Детская челка
Если какая-то челка и станет главной в 2026 году — то это именно baby bangs.
Он короче классического, останавливается чуть выше бровей и мягко удлиняется к вискам. Важно, что он не плотный и не слишком графичный.
Это тот небольшой элемент, который способен полностью трансформировать стрижку, не меняя длины. Минимальное изменение — максимальный эффект.
