Как омолодить лицо: стрижки, которые помогут скрыть морщины

Морщины — естественная часть жизни, и в этом нет ничего плохого. Но если вы еще не готовы полностью принять признаки возраста, изменить ситуацию поможет стрижка. Эксперты говорят, что правильно подобранная форма волос способна визуально омолодить лицо и отвлечь внимание от линий и складок.

Стилисты советуют обратить внимание на слоистые стрижки — они добавляют объема и мягкости, создают движение и помогают "размыть" акценты. Например, если вас беспокоят морщины на шее, прямое срезанное каре лишь подчеркнет их, тогда как многослойная стрижка сделает образ более легким и свежим, пишет Glam.

Многослойная стрижка сделает образ более легким и свежим Фото: Pinterest

Еще один беспроигрышный вариант — челка. Ее форма и длина могут буквально изменить восприятие лица. При коротком лбу хорошо смотрятся занавеси-челки, которые к тому же маскируют неровную линию роста волос. А обладательницам высокого лба подойдут легкие или скошенные варианты, придающие нежности.

Форма и длина челки могут буквально изменить восприятие лица Фото: Pinterest

Если же вы не уверены, готовы ли к такому эксперименту, можно попробовать накладные челки — они помогут оценить образ без радикальных изменений.

Итак, чтобы освежить внешность и выглядеть моложе, не обязательно прибегать к инъекциям — достаточно найти "свою" челку и довериться мастеру.

