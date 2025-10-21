Дерматологи рассказали о 8 признаках того, что вы недостаточно часто моете волосы

Многие признаются: мытье головы — дело не из самых приятных. Но эксперты предупреждают: слишком длинные паузы между мытьем могут привести к неприятным последствиям.

Дерматологи и трихологи назвали восемь признаков, что вы моете волосы слишком редко, пишет Real Simple.

1. Волосы выглядят жирными

Кожа головы постоянно вырабатывает себум — естественный жир. Если не смывать его регулярно, он накапливается, придавая волосам сальный вид и даже неприятный запах, объясняет дерматолог Хэдли Кинг из Нью-Йорка.

2. Зуд и раздражение кожи головы

Когда себум смешивается с пылью и грязью, это создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков. В результате появляется зуд, покраснение и воспаление, говорит эксперт Джоди ЛеДжерфо.

3. Перхоть или шелушение

Если кожу головы редко очищать, на ней начинают активно размножаться дрожжевые грибки, вызывающие себорейный дерматит, известный как перхоть. Если она не исчезает после обычного шампуня, стоит попробовать лечебный.

4. Состояние волос ухудшается

Трихолог София Эммануэль отмечает, что при склонности к перхоти или раздражениям жидкое мытье только усугубляет проблему — лечить ее становится сложнее.

5. Накопление средств для укладки

Селебрити-стилистка ТерраРоуз Пунчерелли отмечает: остатки шампуней, кондиционеров, кремов, гелей или масел, которые не смываются до конца, создают липкий слой на волосах. Это делает их тусклыми и тяжелыми.

6. Волосы начинают выпадать

Согласно исследованию 2021 года, более редкое мытье волос может быть связано с их выпадением. Накопление жира, пыли и средств способствует воспалению кожи головы, что может ослабить волосяные фолликулы.

7. Волосы потеряли объем

Силиконы и другие компоненты в стайлинговых средствах утяжеляют пряди. Если их не смывать регулярно, волосы выглядят "прилизанными" и лишенными жизни.

8. Вы просто чувствуете себя неопрятно

Напоследок дерматолог Кинг напоминает: чистые волосы — это не только о гигиене, но и об уверенности в себе. Люди с чистыми, ухоженными волосами чувствуют себя лучше и выглядят более привлекательно в глазах других.

