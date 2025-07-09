Забудьте об укладках: тренд на "волосы депрессии" набирает все большие обороты (фото)

"Волосы депрессии" — популярный в соцсетях тренд, который означает радикальные изменения в прическе или цвете волос как проявление (или следствие) сильного эмоционального состояния, в частности депрессии, стресса или эмоционального выгорания.

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Взъерошенные волосы — главный тренд причесок 2025 года. Об этом пишет Vogue.

Врач-трихолог Наталья Ветрова отмечает, что за волосами всегда нужно ухаживать. Хотя бы просто мыть их.

"Я не думаю, что волосы депрессии это просто новый тренд. Это о состоянии. Когда ты не хочешь ни мыть волосы, ни расчесывать, ничего с собой делать. И это не про лень. Это сигнал, что как только я перестаю вкладывать внимание в себя, мозг начинает сдаваться", — говорит она.

Тем временем в сети все больше набирает обороты тренд на взъерошенные волосы, который прозвали депрессивными.

Что означает "волосы депрессии"

Это не просто новая прическа — это способ справиться с эмоциями через внешние изменения. Люди меняют прическу или цвет волос, когда чувствуют потерю контроля и хотят хоть над чем-то иметь контроль, переживают болезненный разрыв, кризис или другой поворотный момент, ищут "новое начало", хотят, чтобы их внутреннее состояние было заметным снаружи.

Это может быть:

внезапное обрезание длинных волос;

окрашивание в нестандартные или очень темные цвета;

несимметричные, странные или экспериментальные стрижки;

вообще отсутствие ухода за волосами.

Почему это стало трендом?

TikTok и соцсети. Пользователи начали делиться видео вроде "я сделала челку в 3 часа ночи, потому что мне грустно" или "покрасила волосы в фиолетовый, потому что жизнь рушится".

Самовыражение. Люди находят в изменении облика способ рассказать о своих чувствах, не говоря напрямую.

Даже на показах новых коллекций модных домов модели начали выходить на подиум со взъерошенными волосами.

Коллекция Prada сезона осень-зима 2025/2026 под названием Raw Glamour вызвала бурные споры из-за того, что модели презентовали ее "растрепанными", со взъерошенными и неопрятными волосами.

New York Post писали, что негативная реакция "была частью генерального плана Prada, чтобы разжечь глубокий дискурс о красоте".

"Идея заключалась в том, чтобы изобразить уверенную девушку, которая просыпается и выходит из дома, не обращая внимания на прическу. Это настоящие, красивые, воздушные и легкие волосы", — говорил парикмахер Гарри Хилл.

Показ Prada Фото: Getty Images

Напомним, Фокус ранее писал, что:

С приближением середины лета время начать думать о более смелом и ярком маникюре.

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