Парикмахер сделала засечку невесте за 11 дней до свадьбы: результат шокировал сеть (видео)

Женщина решила сделать стильную присечку за почти две недели и показала готовый результат в соцсетях. Пользователи были шокированы увиденным, а видео с результатом стрижки стало вирусным и набрало почти 50 млн просмотров в Tiktok.

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Жительница США Хлои Банос-Фермин решилась сделать стильную прическу накануне своей свадьбы. Результаты посещения парикмахера женщина показала в соцсети, что шокировало пользователей, которые выдвинули разные версии, что же произошло с роскошными волосами женщины, сообщает The Sun.

В видео, которое набрало более 46 млн просмотров в TikTok, Хлои сначала показала волосы, собранные в стиле "половина вверх — половина вниз", а затем распустила оставшиеся пряди волос.

"POV: ты получаешь буквально худшую стрижку в своей жизни за 11 дней до свадьбы", — говорилось в подписи.

Затем женщина решила показать весь результат — и оно выглядело совсем иначе, чем роскошные пряди, которые были в начале. Хотя нижняя часть ее волос достигала почти талии, но новая засечка создали эффект "мулета".

"Так, народ... кто сделал куклу вуду? Это уже не смешно. Кто-то умеет наращивать волосы?" — подписала она видео, а впоследствии добавила, что смогла исправить присечку за два дня до собственного замужества.

Реакция пользователей

Пользователи были шокированы "катастрофической стрижкой" и отметили, что просто не ожидали увиденного. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Я официально разрешаю тебе полностью наехать на этого парикмахера. Это один из немногих случаев, когда это оправдано. Моя челюсть буквально отвалилась";

"Серьезно, как такое могло произойти? У меня вообще нет парикмахерского опыта, но я могла бы постричься лучше с закрытыми глазами";

"Ваша парикмахерша явно вас ненавидит, потому что сделала вот такое";

"Зачем стричься перед свадьбой? Особенно если это совсем другой стиль или новый мастер?";

"Пусть это будет уроком для всех девушек. Никаких кардинальных изменений перед свадьбой".

Ранее сообщалось, как женщина показала себя после посещения парикмахера. Пользователи сети начали активно делиться своими реакциями.

Впоследствии стало известно, почему Трамп не меняет свою странную прическу. По словам эксперта, Трамп не меняет стиль из-за суеверий и считает, что изменение засечки отвлечет от него удачу.