Женщина показала себя после парикмахерской: люди пишут, что лучше бы она не выходила из дома

Курьезное видео быстро стало вирусным в социальных сетях и сейчас собрало более 3,9 миллиона просмотров и 400 тысяч лайков. Пользователи сети начали активно делиться своими реакциями.

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Молодая женщина рассказала о своей неудачной прическе, пожаловавшись на парикмахера в TikTok. В кадре она сначала продемонстрировала длинные вьющиеся волосы, а затем прикрепила скриншот желанной стрижки. В конце концов, по ее словам, результат оказался совсем не таким, как ожидалось.

"У меня такой вид, как будто я мальчик", — указано в описании к ролику, на котором женщина демонстрирует свой новый имидж. Ее волосы стали значительно короче и менее пышными.

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях и сейчас собрало более 3,9 миллиона просмотров и 400 тысяч лайков. Пользователи сети начали активно делиться своими реакциями.

"Люди не понимают, что не каждому типу лица подходит одинаковая стрижка. У девушки на фото другой тип локонов";

"Просто у вас не те волосы";

"Обратитесь к кому-то, кто специализируется на вьющихся волосах. Их можно спасти!";

"Лучше бы вы не выходили из дома".

Женщина пожаловалась на свою испорченную прическу Фото: TikTok Женщина пожаловалась на свою испорченную прическу Фото: TikTok

Модные прически 2025

Кстати, по версии Vogue, в 2025 году в тренде будут ультракороткие каре, боковые проборы, феерические волны, прически "it girl" 90-х и косы. Что касается цветов, то это прежде всего вишневая кола, как у Дуа Липы, золотистое серебро, как у Леди Гаги, и эспрессо-мартини, как у Хлои Кардашян. Также среди модных оттенков стоит обратить внимание на имбирный пряный, яркий медный, мрачный каштановый и смешанные серые переходы.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летнем парне, который решил сделать для своей возлюбленной интересный подарок. После того как пара рассталась на некоторое время, он кардинально изменил свою прическу, чем поразил и свою возлюбленную, и огромную аудиторию пользователей TikTok.

Кроме того, полысевший мужчина стал настоящей звездой социальных сетей после того, как парикмахер Кэм До сделал ему красивую прическу, благодаря которой он выглядит значительно моложе и аккуратнее. Пользователи сети похвалили мастера за профессиональную работу и засыпали его комплиментами.