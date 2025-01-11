Жінка показала себе після перукарні: люди пишуть, що краще б вона не виходила з дому

Курйозне відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і наразі зібрало понад 3,9 мільйона переглядів і 400 тисяч вподобайок. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми реакціями.

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Молода жінка розповіла про свою невдалу зачіску, поскаржившись на перукарку в TikTok. У кадрі вона спершу продемонструвала довге кучеряве волосся, а потім прикріпила скриншот омріяної стрижки. Зрештою, за її словами, результат виявився зовсім не таким, як очікувалось.

"У мене такий вигляд, наче я хлопчик", — вказано в описі до ролика, на якому жінка демонструє свій новий імідж. Її волосся стало значно коротшим та менш пишним.

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і наразі зібрало понад 3,9 мільйона переглядів і 400 тисяч вподобайок. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми реакціями.

"Люди не розуміють, що не кожному типу обличчя пасує однакова стрижка. У дівчини на фото інший тип локонів";

"Просто у вас не те волосся";

"Вона не додала шарів. Зверніться до когось, хто спеціалізується на кучерявому волоссі. Його можна врятувати!";

"Краще б ви не виходили з дому".

Жінка поскаржилась на свою зіпсовану зачіску Фото: TikTok Жінка поскаржилась на свою зіпсовану зачіску Фото: TikTok

Модні зачіски 2025

До речі, за версією Vogue, у 2025 році в тренді будуть ультракороткі каре, бічні проділи, феєричні хвилі, зачіски "it girl" 90-х та коси. Що стосується кольорів, то це насамперед вишнева кола, як у Дуа Ліпи, золотисте срібло, як у Леді Гаги, і еспресо-мартіні, як в Хлої Кардашян. Також серед модних відтінків варто звернути увагу на імбирний пряний, яскравий мідний, похмурий каштановий і змішані сірі переходи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річного хлопця, який вирішив зробити для своєї коханої цікавий подарунок. Після того як пара розлучилась на деякий час, він кардинально змінив свою зачіску, чим вразив і свою кохану, і величезну аудиторію користувачів TikTok.

Крім того, полисілий чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж після того, як перукар Кем До зробив йому красиву зачіску, завдяки якій він має значно молодший та акуратніший вигляд. Користувачі мережі похвалили майстра за професійну роботу та засипали його компліментами.