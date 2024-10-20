Перукар робить безплатні стрижки, але люди не поспішають до нього йти: що не так (фото)

Дін Глісон попереджає, що клієнтам насамперед варто звернути увагу на густоту свого волосся, особливо на спині або грудях. Потрібно переконатися, що цього достатньо, аби створити всі необхідні деталі.

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Відомий барбер Дін Глісон у межах акцій пропонує безплатні стрижки на Геловін. Його перукарня напередодні свята вирішила порадувати клієнтів й створити курйозні "витвори мистецтва" на їхніх головах, грудях та спинах. Однак, як з'ясувалося, щедра пропозиція може відлякати деяких чоловіків. Деталі майстер розкрив в Instagram.

У своїх соціальних мережах Дін опублікував зразки містичних стрижок, щоб показати, які стилі можна обрати: від черепа на потилиці до павутини або мумії на грудях чи спині. Клієнт має право запропонувати й свій дизайн, але він має відповідати тематиці містичного свята, що відзначається 31 жовтня.

Ідея стрижки на Геловін Фото: Dean Gleeson | Instagram

"Це буде веселий день створення насправді моторошних зачісок на Геловін. Ми хочемо допомогти сміливим людям запам’ятати цей день. Ніщо не заборонено — ви можете прийти й зробити свою пропозицію. Якщо це фізично можливо з вашим типом волосся, то ми все зробимо", — написав професійний перукар.

Дін підрахував, що 31 жовтня зможе виконати до 20 стрижок. Можливо, більше, якщо дизайн буде простим й процес його реалізації не займе багато часу.

У своїх соціальних мережах Дін опублікував зразки містичних стрижок Фото: Dean Gleeson | Instagram У своїх соціальних мережах Дін опублікував зразки містичних стрижок Фото: Dean Gleeson | Instagram

Фахівець попереджає, що клієнтам насамперед варто звернути увагу на густоту волосся, особливо на спині або грудях. Потрібно переконатися, що цього достатньо, аби створити всі необхідні деталі.

Тим часом шляхом опитування вдалось встановити, що найбільш культовими зачісками на Геловін вважаються пряме волосся Мортиції Адам зі шпильками, зелена зачіска Джокера та "вулик" нареченої Франкенштейна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річного хлопця, який вирішив зробити для своєї коханої цікавий подарунок, якого вона взагалі не очікувала. Після того, як пара розлучилась на деякий час, він кардинально змінив свою зачіску, чим вразив і свою кохану, і величезну аудиторію користувачів TikTok.

Крім того, полисілий чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж після того, як перукар Кем До зробив йому красиву зачіску, завдяки якій він має значно молодший та акуратніший вигляд. Користувачі мережі похвалили майстра за професійну роботу та засипали його компліментами.