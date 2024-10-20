Парикмахер делает бесплатные стрижки, но люди не спешат к нему идти: что не так (фото)

Дин Глисон предупреждает, что клиентам прежде всего стоит обратить внимание на густоту своих волос, особенно на спине или груди. Нужно убедиться, что этого достаточно, чтобы создать все необходимые детали.

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Известный барбер Дин Глисон в рамках акций предлагает бесплатные стрижки на Хэллоуин. Его парикмахерская накануне праздника решила порадовать клиентов и создать курьезные "произведения искусства" на их головах, груди и спинах. Однако, как выяснилось, щедрое предложение может отпугнуть некоторых мужчин. Детали мастер раскрыл в Instagram.

В своих социальных сетях Дин опубликовал образцы мистических стрижек, чтобы показать, какие стили можно выбрать: от черепа на затылке до паутины или мумии на груди или спине. Клиент имеет право предложить и свой дизайн, но он должен соответствовать тематике мистического праздника, который отмечается 31 октября.

Идея стрижки на Хэллоуин Фото: Dean Gleeson | Instagram

"Это будет веселый день создания жутких причесок на Хэллоуин. Мы хотим помочь смелым людям запомнить этот день. Ничто не запрещено — вы можете прийти и сделать свое предложение. Если это физически возможно с вашим типом волос, то мы все сделаем", — написал профессиональный парикмахер.

Дин подсчитал, что 31 октября сможет выполнить до 20 стрижек. Возможно, больше, если дизайн будет простым и процесс его реализации не займет много времени.

В своих социальных сетях Дин опубликовал образцы мистических стрижек Фото: Dean Gleeson | Instagram В своих социальных сетях Дин опубликовал образцы мистических стрижек Фото: Dean Gleeson | Instagram

Специалист предупреждает, что клиентам прежде всего стоит обратить внимание на густоту волос, особенно на спине или груди. Нужно убедиться, что этого достаточно, чтобы создать все необходимые детали.

Между тем путем опроса удалось установить, что наиболее культовыми прическами на Хэллоуин считаются прямые волосы Мортиции Адам с заколками, зеленая прическа Джокера и "улей" невесты Франкенштейна.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летнем парне, который решил сделать для своей возлюбленной интересный подарок, которого она не ожидала. После того как пара рассталась на некоторое время, он кардинально изменил свою прическу, чем поразил и свою возлюбленную, и огромную аудиторию пользователей TikTok.

Кроме того, полысевший мужчина стал настоящей звездой социальных сетей после того, как парикмахер Кэм До сделал ему красивую прическу, благодаря которой он выглядит значительно моложе и аккуратнее. Пользователи сети похвалили мастера за профессиональную работу и засыпали его комплиментами.