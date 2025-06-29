Перукарка зробила засічку нареченій за 11 днів до весілля: результат шокував мережу (відео)

Жінка вирішила зробити стильну засічку за майже два тижні та показала готовий результат у соцмережах. Користувачі були шоковані побаченим, а відео із засічкою стало вірусним та набрало майже 50 млн переглядів у Tiktok.

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Мешканка США Глої Банос-Фермін наважилася зробити стильну зачіску напередодні свого весілля. Результати відвідин перукарки жінка показала у соцмережі, що шокувало юзерів, які висунули різні версії, що ж сталося з розкішним волоссям жінки, повідомляє The Sun.

У відео, яке набрало понад 46 млн переглядів у TikTok, Хлої спочатку показала волосся, зібране у стилі "половина вгору – половина вниз", а потім розпустила решту пасм волосся.

"POV: ти отримуєш буквально найгіршу стрижку у своєму житті за 11 днів до весілля", — йшлося у підписі.

Потім жінка вирішила показати весь результат — і воно виглядало зовсім інакше, ніж розкішні пасма, які були на початку. Хоча нижня частина її волосся сягала майже талії, але нова засічка створили ефект "мулета".

"Так, народ… хто зробив вуду-ляльку? Це вже не смішно. Хтось уміє нарощувати волосся?" — підписала вона відео, а згодом додала, що змогла виправити засічку за два дні до власного заміжжя.

Реакція користувачів

Юзери були шоковані "катастрофічною стрижкою" та відзначили, що просто не очікували побаченого. Найбільше дописувачі вподобали такі репліки:

"Я офіційно дозволяю тобі повністю наїхати на цього перукаря. Це один із небагатьох випадків, коли це виправдано. Моя щелепа буквально відпала";

"Серйозно, як таке могло статися? У мене взагалі немає перукарського досвіду, але я могла б постригтися краще із заплющеними очима";

"Ваша перукарка явно вас ненавидить, бо зробила ось таке";

"Навіщо стригтися перед весіллям? Особливо якщо це зовсім інший стиль або новий майстер?";

"Хай це буде уроком для всіх дівчат. Ніяких кардинальних змін перед весіллям".

Раніше повідомлялося, як жінка показала себе після відвідин перукарки. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми реакціями.

Згодом стало відомо, чому Трамп не змінює свою дивну зачіску. За словами експерта, Трамп не змінює стиль через забобони та вважає, що зміна засічки відверне від нього вдачу.