7 причесок на лето 2025 для волос средней длины (фото)

Многие считают, что стрижка средней длины — это безопасный вариант для тех, кто не заинтересован в рискованном подходе к красоте. Но то, что для кого-то "среднее", не означает, что это скучно.

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Прически средней длины настолько универсальны, насколько это возможно, представляя золотую середину между более сложным бобом, закрывающим подбородок, или очень длинными волосами. Как объясняет стилист знаменитостей Дэвид фон Кэннон, средняя длина означает, что волосы обычно ниспадают от плеч до середины спины, пишет Vogue.

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Растрепанные волны

Белла Хадид легко и шикарно демонстрирует растрепанные волны, которые немного достигают ниже плеч. Для тонких волос стилист знаменитостей Овен Гулд рекомендует использовать спрей для объема, который может создать объем, не утяжеляя волосы.

Белла Хадид Фото: Соцсети

Волнистые кончики

Хейли Бибер носит волосы средней длины с волнистыми кончиками для дополнительной текстуры. Гулд рекомендует использовать легкое разглаживающее средство, такое как его любимый увлажняющий крем для волос, чтобы бороться с пушистостью и добавить блеска.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Ретро-объем

Вон Кэннон говорит, что густые волосы средней длины имеют множество вариантов укладок, от гладкого покрытия до придания формы и движения. В частности, кудри Сабрины Карпентер, собранные в стиле пин-ап, для дополнительного объема, и полная челка, чтобы сделать образ немного более современным.

Сабрина Карпентер Фото: Getty

Мини-пучок

Можно носить свои объемные натуральные локоны до половины длины, собирая некоторые кудри для полуприподнятого, полураспущенного вида. Как красивый дополнительный элемент, она можно сочетать его с минипучком прямо на макушке.

Мини-пучок Фото: Getty Images

Закругленный боб

Промежуточный этап отращивания боба не должен быть неудобным. Выберите закругленный боб, который добавит изысканности вашему общему образу.

Закругленный боб Фото: Instagram

Соедините волны

Кто сказал, что волны должны быть однородными? Всегда бунтарская, Майли Сайрус сочетает мягкие волны и кудри, похожие на локоны, на всей своей стрижке средней длины для дополнительного объема и уникального образа.

Майли Сайрус Фото: Miley Cyrus/Instagram

Гладкие слои

Никто не делает слои, как Дженнифер Энистон. Она носит свои волосы средней длины с гладкими и прямыми слоями, которые довольно красиво обрамляют ее лицо.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Напомним, Фокус ранее писал, что:

С приближением середины лета пора начать думать о более смелом и ярком маникюре.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала свою новую стрижку, заявив, что это "худшая прическа в ее жизни".

Эксклюзивно для Фокуса трихолог Ольга Пятун рассказала, как правильно красить волосы и на что стоит обратить внимание, чтобы иметь живые ухоженные волосы, а не "мочалку" на голове.