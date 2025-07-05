7 причесок на лето 2025 для волос средней длины (фото)
Многие считают, что стрижка средней длины — это безопасный вариант для тех, кто не заинтересован в рискованном подходе к красоте. Но то, что для кого-то "среднее", не означает, что это скучно.
Прически средней длины настолько универсальны, насколько это возможно, представляя золотую середину между более сложным бобом, закрывающим подбородок, или очень длинными волосами. Как объясняет стилист знаменитостей Дэвид фон Кэннон, средняя длина означает, что волосы обычно ниспадают от плеч до середины спины, пишет Vogue.
Вот топ 7 лучших причесок для волос средней длины на лето 2025 года
Растрепанные волны
Белла Хадид легко и шикарно демонстрирует растрепанные волны, которые немного достигают ниже плеч. Для тонких волос стилист знаменитостей Овен Гулд рекомендует использовать спрей для объема, который может создать объем, не утяжеляя волосы.
Волнистые кончики
Хейли Бибер носит волосы средней длины с волнистыми кончиками для дополнительной текстуры. Гулд рекомендует использовать легкое разглаживающее средство, такое как его любимый увлажняющий крем для волос, чтобы бороться с пушистостью и добавить блеска.
Ретро-объем
Вон Кэннон говорит, что густые волосы средней длины имеют множество вариантов укладок, от гладкого покрытия до придания формы и движения. В частности, кудри Сабрины Карпентер, собранные в стиле пин-ап, для дополнительного объема, и полная челка, чтобы сделать образ немного более современным.
Мини-пучок
Можно носить свои объемные натуральные локоны до половины длины, собирая некоторые кудри для полуприподнятого, полураспущенного вида. Как красивый дополнительный элемент, она можно сочетать его с минипучком прямо на макушке.
Закругленный боб
Промежуточный этап отращивания боба не должен быть неудобным. Выберите закругленный боб, который добавит изысканности вашему общему образу.
Соедините волны
Кто сказал, что волны должны быть однородными? Всегда бунтарская, Майли Сайрус сочетает мягкие волны и кудри, похожие на локоны, на всей своей стрижке средней длины для дополнительного объема и уникального образа.
Гладкие слои
Никто не делает слои, как Дженнифер Энистон. Она носит свои волосы средней длины с гладкими и прямыми слоями, которые довольно красиво обрамляют ее лицо.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- С приближением середины лета пора начать думать о более смелом и ярком маникюре.
- Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала свою новую стрижку, заявив, что это "худшая прическа в ее жизни".
Эксклюзивно для Фокуса трихолог Ольга Пятун рассказала, как правильно красить волосы и на что стоит обратить внимание, чтобы иметь живые ухоженные волосы, а не "мочалку" на голове.