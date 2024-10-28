Как не повредить волосы окрашиванием: 5 советов, которые помогут сохранить здоровье и красоту, — трихолог

Серьезные изменения в жизни обычно начинаются со смены имиджа — с прически. Различные стрижки и окрашивания способны кардинально изменить вас, однако важно, чтобы эти изменения были качественными и не навредили вашим волосам. Эксклюзивно для Фокуса трихолог Ольга Пятун рассказывает о том, как правильно красить волосы и на что стоит обратить внимание, чтобы после окрашивания иметь живые ухоженные волосы, а не мочалку на голове.

Related video

Красивые ухоженные волосы — это про уверенность и настроение, ведь это украшение, которое остается с нами 24/7, добавляет определенный шарм и подчеркивает образ. Стильная прическа и модное окрашивание будет выглядеть красиво только на ухоженных волосах. Сухие, тусклые и поврежденные локоны плохо держат цвет (тонирование и окрашивание быстро вымывается), а прическа выглядит неопрятно. Фокус спросил у трихолога-реабилитолога, тритментолога, члена ассоциации трихологов Украины Ольги Пятун, как правильно красить волосы, чтобы они выглядели не только яркими, но и здоровыми.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

В первую очередь, по словам трихолога, вернуть волосам хорошее качество, прочность и блеск поможет такая процедура как реконструкция волос.

"Эта процедура необходима особенно тем, кто регулярно красит и осветляет волосы. Даже самая качественная краска будет повреждать волосы во время окрашивания, ведь мы понимаем, что для того, чтобы что-то изменить (структуру, цвет) нужно разрушить изначальную структуру и цвет (молекулу меланина, а вместе с ней и структурные единицы), — говорит Ольга Пятун. — Любое изменение будет вредить волосам, тут вопрос только насколько существенными будут эти повреждения".

Как может навредить окрашивание

Фото: Freepik

Химические процессы, которые протекают во время окрашивания приводят к потере липидов, нарушению целостности белка и его связей, делая волосы слабыми, пористыми и тусклыми. Эксперт отмечает, что профессиональные процедуры реконструкции, восстановления, укрепления структуры волос работают в двух направлениях: реконструкция, которая направлена на восстановление утраченных структурных единиц волос (липидов, белков, влаги) и укрепление структуры, которое направлено на укрепление и предотвращение разрушения связей волос (водородные, ионные, дисульфидные, пептидные). Для каждой задачи используются различные активы и средства для восстановления.

Насколько эффективным будет уходовая процедура и сколько процедур будет необходимо сделать для того, чтобы вернуть волосам качество и ресурс после окрашивания, зависит:

состояние волос (более поврежденные, пористые волосы требуют большего количества процедур),

насколько агрессивным было воздействие на волосы (качественные профессиональные краски и использование щадящих окислителей меньше разрушают структуру волос)

домашний уход (именно от домашнего ухода зависит, как долго будет оставаться эффект после процедуры на волосах и на сколько волосы будут защищены от внешнего воздействия)

бьюти привычки (механика мытья, сушка волос или ее отсутствие, регулярные использования выпрямителей для волос, плоек, тугие прически и т. д.).

Как сделать покраску безопасной

Фото: Freepik

Однако мы все любим экспериментировать с образами и изменение прически это первое, что делает большинство из нас, когда имеет плохое настроение, желание что-то изменить и добавить положительных эмоций.

"Если нам чего-то очень хочется, то надо делать это здесь и сейчас, поэтому часто смены не ждут записи к профессиональному колористу и девушки красятся дома, — говорит Ольга Пятун. — Однако этот процесс имеет непредсказуемый финал".

Окрашивание и тем более осветление волос — это химический процесс, который требует определенных знаний для правильного подбора краски, пудры, сливок для осветления, выбора процента окислителя, дермопротекторов — средств для защиты кожи во время окрашивания, о которых почти всегда забывают, а также протекторов для защиты структуры волос (они вообще не предусмотрены в комплекте с красками и доступны только для профессионального использования).

"Должна отметить, что все процессы во время окрашивания требуют разное количество времени и должны быть завершены определенным образом, ph волос и кожи должны быть восстановлены после воздействия краски или осветляющего продукта. Для этого колористы используют специальные шампуни, бальзамы и маски, которые не подходят для постоянного использования дома", — отмечает трихолог, — "Нюансов много, а если их не учитывать, будем иметь сухие ломкие волосы и неожиданный цвет".

Эксперт отмечает, что часто бывают ситуации, когда даже после окрашивания в салоне, краска ложится неравномерно или "проваливается", быстро вымывается, а выбранный цвет с тест-пряди выглядит менее насыщенным и глубоким на волосах. Почему же так происходит?

"Надо учитывать, что на производстве красок, все цвета тестируются на максимально качественных и "здоровых" волосах. Чем больше волосы повреждены, тем они будут более пористыми — будут хорошо впитывать в себя активы и пигмент, но так же хорошо и отдавать. В таком случае носка цвета будет недолгой", — говорит Ольга Пятун.

Фото: Freepik

Цвет ложится неравномерно, когда волосы имеют разную степень повреждения по длине. что особенно заметно на длинных волосах. Концы — более разрушенные, пористые, ломкие, будут хуже держать цвет, а менее поврежденная прикорневая зона волос, будет равномерно прокрашена и дольше держать пигмент.

Все эти нюансы структуры волос учитывает опытный колорист во время окрашивания для того, чтобы цвет был равномерным. А для очень поврежденных волос, может посоветовать освежить стрижку и подготовить волосы реконструкцией.

"Именно поэтому я советую для того, чтобы ваши изменения прически приносили только положительные эмоции, обращаться к профессионалам и правильно ухаживать за волосами", — советует Ольга Пятун.

Полезные советы от трихолога

собираетесь на окрашивание в один тон или тонирование — сделайте профессиональную реконструкцию перед визитом к колористу

носите блонд или запланировали осветление — реконструкцию желательно сделать перед осветлением, чтобы процедура прошла менее травматично для волос

обязательно сделайте реконструкцию курсом через 2-3 недели после осветления, чтобы компенсировать те повреждения, которые получили волосы во время окрашивания

окрашивание или осветление нельзя делать, если есть раздражение на коже головы и обострение хронических состояний,

реконструкцию можно и нужно сочетать с реабилитационными процедурами для кожи головы, пока есть противопоказания для окрашивания.

Напомним, 7 напитков, которые помогут ускорить рост волос.

Ранее Фокус писал о том, что трихолог рассказала, как часто можно мыть голову.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.