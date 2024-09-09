Каждый день или раз в неделю: как часто можно мыть голову, — трихолог

Кто-то моет голову каждый день, а кому-то достаточно делать это раз в три дня или даже раз в неделю. Эксклюзивно для Фокуса трихолог Ольга Пятун рассказала о том, как часто нужно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми и быстро не пачкались.

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Мечта, пожалуй, каждой девушки мыть голову раз в неделю и при этом оставаться с идеальной прической. В просторах интернета можно найти разнообразные "народные методы", рецепты и советы как "приучить" кожу к более редкому мытью. Реклама сухих шампуней, средств для глубокого очищения, пилингов и шампуней обещает сотворить чудо с волосами и кожей — невероятный объем и свежесть на несколько суток. Фокус спросил у трихолога-реабилитолога, тритментолога, члена ассоциации трихологов Украины Ольги Пятун, действительно ли это работает, и как часто нужно мыть голову, чтобы иметь чистые и красивые волосы.

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Когда мыть голову?

Фото: Freepik

Некоторые настаивают на вреде частого мытья, а их оппоненты отмечают необходимость ежедневного. Давайте разбираться, где правда. Дело в том, что все мы уникальны, имеем разные типы кожи и разную активность сальной и потовой желез, ведем разный образ жизни и имеем разные привычки. Именно поэтому универсального ответа для всех на вопрос: "как часто надо мыть голову" не существует.

"Однозначно, голову необходимо мыть по необходимости, — как только прическа теряет свежесть и на прикорневой зоне скапливается себум, но не реже чем раз в 4-5 дней", — говорит трихолог, — "Это касается обладателей сухого типа кожи, которые могут комфортно себя чувствовать моя голову и раз в 10 дней".

Мытье головы — это, в первую очередь, гигиеническая процедура, направленная на бережное и качественное очищение кожи головы и прикорневой зоны от накоплений себума и поллютантов: пыль и грязь из воздуха и воды, стайлинговые средства и т.д.

Чем мыть волосы?

"Для качественного и безопасного очищения необходимо правильно подбирать средства ухода: шампуни, пилинги, кондиционеры, сыворотки. Чтобы правильно подобрать уход советую найти своего трихолога-реабилитолога, который оценит состояние и тип кожи головы и волос и поможет с выбором ухода", — советует Ольга Пятун.

Трихолог отмечает, что в уходе желательно должно быть 2 шампуня: один для регулярного применения, — основной, а второй — для более глубокого очищения, который применяется раз в несколько дней.

Пилинг для кожи головы

Фото: Freepik

"Также неотъемлемой частью качественного домашнего ухода является пилинг. Его нужно подбирать только со специалистом и применять раз в 7 дней, если у вас жирный тип кожи (требует ежедневного мытья) и раз в 10-14 дней для обладателей сухого типа", — говорит Ольга Пятун.

Часто сухая обезвоженная кожа требует дополнительного увлажнения, в таком случае к уходу нужно добавить кондиционеры для кожи, дермокремы, советует эксперт. А для обладателей жирного типа кожи подойдут регулирующие сыворотки, которые помогут нормализовать работу сальной железы. Сыворотка поможет подобрать трихолог-реабилитолог, который также даст советы по длительности курса.

Понять тип своих волос

"Иногда даже обладательницы нормального типа кожи моют голову ежедневно не по необходимости. То есть, кожа и волосы еще свежие, но легче сделать укладку на только что вымытые волосы чем вести борьбу с заломами на волосах после сна. В таком случае особенно внимательно выбираем шампунь", — говорит трихолог.

Для мытья "чтобы уложить прическу" нужно применять мягкие нейтральные увлажняющие шампуни. Потому что если постоянно очищать кожу, которая в этом не нуждается, можно нарушить микробиом и простимулировать работу сальной железы.

"В таком случае кожа как бы начнет защищаться, будет пытаться восстановить липиды и влагу. Как результат мы можем получить шелушение, воспаление и даже себорею (активная сальная железа)", — говорит трихолог.

Мытье головы после тренировки

Фото: Freepik

Часто после тренировок в зале хочется освежиться несмотря на то, что голову помыли несколько часов назад. Для таких случаев, по словам эксперта, также стоит выбирать мягкие шампуни для частого применения, но наносить их все равно дважды по всем правилам мытья.

После тренировки в бассейне, чтобы смыть хлор и примеси с кожи головы и волос лучше использовать специальные линейки "антиполютант" или специальные серии для бассейна. Такие продукты будут мягко очищать кожу и волосы, предупреждать реакцию кожи на хлорированную воду и защищать волосы от изменения цвета, сухости, ломкости.

"Поэтому мойте голову по необходимости, а прежде чем начать гигиенические процедуры и взять с полочки шампунь, определитесь для чего вы моете голову: вам нужно очистить кожу головы и волосы, потому что есть накопление грязи, или это просто привычка, чтобы легче и быстрее сделать укладку. Если же возникают проблемы или сложности с уходом, не экспериментируйте со здоровьем, и обращайтесь к профессионалам", — советует Ольга Пятун.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.