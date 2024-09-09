Кожного дня чи раз на тиждень: як часто можна мити голову, — трихологиня

Хтось миє голову кожного дня, а комусь достатньо робити це раз на три дні чи навіть раз на тиждень. Ексклюзивно для Фокуса трихологиня Ольга Пятун розповіла про те, як часто потрібно мити голову, щоб волосся було здоровим та швидко не бруднилося.

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Мрія, мабуть, кожної дівчини мити голову раз на тиждень і при цьому залишатись з ідеальною зачіскою. На просторах інтернету можна знайти різноманітні "народні методи", рецепти та поради як "привчити" шкіру до більш рідкого миття. Реклама сухих шампунів, засобів для глибокого очищення, пілінгів та шампунів обіцяє створити диво з волоссям і шкірою — неймовірний обʼєм і свіжість на декілька діб. Фокус запитав у трихолога-реабілітолога, тритментологині, члена асоціації трихологів України Ольги Пятун, чи дійсно це працює, та як часто потрібно мити голову, щоб мати чисте та гарне волосся.

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Коли мити голову?

Фото: Freepik

Дехто наполягає на шкоді частого миття, а їх опоненти наголошують на необхідності щоденного. Розбираймося, де правда. Річ у тому, що всі ми унікальні, маємо різні типи шкіри й різну активність сальної та потової залоз, ведемо різний спосіб життя і маємо різні звички. Саме тому універсальної відповіді для всіх на питання: "як часто треба мити голову" не існує.

"Однозначно, голову необхідно мити за потребою, — як тільки зачіска втрачає свіжість і на прикореневій зоні накопичується себум, але не рідше ніж раз на 4-5 днів", — каже трихологиня. — "Це стосується власників сухого типу шкіри, які можуть комфортно себе почувати миючи голову і раз на 10 днів".

Миття голови — це, в першу чергу, гігієнічна процедура, направлена на дбайливе та якісне очищення шкіри голови й прикореневої зони від накопичень себуму і полютантів: пил і бруд з повітря і води, стайлінгові засоби тощо.

Чим мити волосся?

"Для якісного і безпечного очищення необхідно правильно підбирати засоби догляду: шампуні, пілінги, кондиціонери, сироватки. Щоб правильно підібрати догляд раджу знайти свого трихолога-реабілітолога, який оцінить стан і тип шкіри голови та волосся і допоможе з вибором догляду", — радить Ольга Пятун.

Трихологиня зазначає, що в догляді бажано має бути 2 шампуні: один для регулярного застосування, — основний, а другий, — для глибшого очищення, який застосовується раз на декілька днів.

Пілінг для шкіри голови

Фото: Freepik

"Також невіддільною частиною якісного домашнього догляду є пілінг. Його потрібно підбирати тільки зі спеціалістом та застосовувати раз на 7 днів, якщо ви маєте жирний тип шкіри (вимагає щоденного миття) і раз на 10-14 днів для власників сухого типу", — каже Ольга Пятун.

Часто суха зневоднена шкіра вимагає додаткового зволоження, в такому разі до догляду потрібно додати кондиціонери для шкіри, дермокрема, радить експертка. А для власників жирного типу шкіри підійдуть регулюючі сироватки, які допоможуть нормалізувати роботу сальної залози. Сироватка допоможе підібрати трихолог-реабілітолог, який також дасть поради стосовно тривалості курсу.

Зрозуміти тип свого волосся

"Іноді навіть власниці нормального типу шкіри миють голову щодня не за потребою. Тобто, шкіра і волосся ще свіжі, але легше зробити укладку на щойно вимите волосся ніж вести боротьбу із заломами на волоссі після сну. В такому випадку особливо уважно обираємо шампунь", — каже трихологиня.

Для миття "щоб укласти зачіску" потрібно застосовувати мʼякі нейтральні зволожувальні шампуні. Бо якщо постійно очищувати шкіру, яка в цьому не має потреби, можна порушити мікробіом і простимулювати роботу сальної залози.

"В такому випадку шкіра наче почне захищатись, буде намагатись поновити ліпіди та вологу. Як результат ми можемо отримати лущення, запалення і навіть себорею (активна сальна залоза)", — каже трихологиня.

Миття голови після тренування

Фото: Freepik

Часто після тренувань в залі хочеться освіжитись не зважаючи на те, що голову помили декілька годин тому. Для таких випадків, за словами експертки, також варто обирати мʼякі шампуні для частого застосування, але наносити їх все одно двічі за всіма правилами миття.

Після тренування в басейні, щоб змити хлор і домішки зі шкіри голови й волосся краще використовувати спеціальні лінійки "антиполютант" чи спеціальні серії для басейну. Такі продукти будуть мʼяко очищувати шкіру і волосся, попереджати реакцію шкіри на хлоровану воду і захищати волосся від зміни кольору, сухості, ламкості.

"Тож мийте голову за потребою, а перш ніж почати гігієнічні процедури та взяти з полички шампунь, визначтесь для чого ви миєте голову: чи вам потрібно очистити шкіру голови й волосся, бо є накопичення бруду, чи це просто звичка, щоб легше і швидше зробити укладку. Якщо виникають проблеми чи складнощі з доглядом, не експериментуйте зі здоровʼям, та звертайтеся до професіоналів", — радить Ольга Пятун.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.