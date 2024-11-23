Не знадобиться ні краплі: 5 способів смачно приготувати їжу без олії

Приготування їжі без використання олії — більш здоровий метод, при якому особлива увага приділяється зменшенню або вилученню рослинних олій з раціону. Дізнайтеся, як готувати здорові страви без олії без шкоди для смаку.

Можливо, ви вже замислювалися над тим, щоб скоротити кількість рослинної олії у своєму раціоні. Приготування їжі без олії може здатися неможливим, але це спосіб насолоджуватися корисними, ароматними стравами без почуття провини. Замінивши олію більш здоровими альтернативами, як-от приготування на парі або запікання, ви можете створювати страви, які будуть не менш ситними і смачними, ніж смажені на олії. Тренерка з холістичного оздоровлення, дієтологиня Ешанка Вахі поділилася експертними порадами, які допоможуть опанувати мистецтво приготування їжі без використання олії, довівши, що здоровий вибір може бути як смачним, так і ситним. Про це пише OnlyMyHealth.

Готуйте, використовуючи бульйон

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"Приготування їжі з використанням бульйону замість олії — чудовий спосіб додати поживних речовин і аромат у їжу без додавання зайвого жиру. Ви можете використовувати курячий, баранячий або овочевий бульйон як альтернативу олії для смаження цибулі, часнику або додаткових овочів", — каже Вахі.

Кісткові бульйони, наприклад, приготовані з курки або баранини, особливо багаті умамі, також відомим як природно розвинений смак, який покращує загальне враження від їжі. Крім того, такий підхід дає змогу розробляти більш тонкі та складні смаки, не покладаючись на насиченість олії.

Варка

Ще один практичний метод приготування їжі без використання олії, — це варіння, під час якого зберігаються смак і якість інгредієнтів. Під час приготування овочів, бобових, яєць або зернових варіння працює особливо ефективно, оскільки цей процес забезпечує рівномірне приготування інгредієнтів без використання олії.

Приготування на пару

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Одним із найчистіших методів приготування їжі та чудовим підходом до приготування їжі без використання олії є приготування на пару. Смак, зовнішній вигляд і корисні речовини овочів, риби, пельменів і навіть кондитерських виробів зберігаються.

Приготування на парі допомагає зберегти вологу в їжі, зберігаючи її еластичною та ніжною, а також зберігаючи необхідні вітаміни та мінерали. Вони часто руйнуються під час використання інших методів приготування, таких як смаження. Приготування їжі без олії може бути простим, якщо ви придбаєте якісну пароварку або використовуєте кошик для приготування на парі, помістивши його над киплячою водою.

Використання посуду з антипригарним покриттям

Під час приготування їжі з невеликою кількістю олії або без неї життєво важливим є керамічний посуд або сковорідки з антипригарним покриттям. Такі сковорідки чудово підходять для смаження або тушкування, враховуючи, що для них потрібно дуже мало олії або взагалі її можна не використовувати. Навіть коли олія не використовується, антипригарна поверхня запобігає прилипанню їжі та дає змогу їй рівномірно готуватися.

Однак, оскільки високі температури можуть зруйнувати антипригарне покриття, особливо важливо використовувати низькі температури і не допускати перегріву сковороди. "Крім того, посуд з антипригарним покриттям спрощує регулювання кількості жиру в їжі, надаючи вам більш здоровий замінник їжі, який водночас дає чудовий смак і консистенцію", — зазначає Вахі.

Приготування на грилі або запікання

Приготування на грилі та запікання є зразковими методами для отримання хрусткої ароматної текстури без використання олії. Концентроване тепло від гриля підсилює смак їжі, сприяючи її утворенню карамелізованої скоринки.

"Ще одним чудовим методом приготування м'яса, овочів або тофу є їхнє смаження в духовці, що зберігає зовнішню поверхню продукту дещо хрусткою, гарантуючи при цьому рівномірне приготування. Використовуйте силіконові килимки для випічки, алюмінієву фольгу або пергаментний папір, щоб запобігти прилипанню і зробити прибирання більш гладким", — додає Вахі.

Нагадаємо, чи придатна олія для вживання в їжу після того, як ви нагріли її під час приготування

Раніше Фокус писав про те, що вживання оливкової олії допомагає запобігти деменції.

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