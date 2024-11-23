Не понадобится ни капли: 5 способов вкусно приготовить еду без масла

Приготовление пищи без использования масла — более здоровый метод, при котором особое внимание уделяется уменьшению или исключению растительных масел из рациона. Узнайте, как готовить здоровые блюда без масла без ущерба для вкуса.

Возможно, вы уже задумывались над тем, чтобы сократить количество растительного масла в своем рационе. Приготовление пищи без масла может показаться невозможным, но это способ наслаждаться полезными, ароматными блюдами без чувства вины. Заменив масло более здоровыми альтернативами, такими как приготовление на пару или запекание, вы можете создавать блюда, которые будут не менее сытными и вкусными, чем жаренные на масле. Тренер по холистическому оздоровлению, диетолог Эшанка Вахи поделилась экспертными советами, которые помогут овладеть искусством приготовления пищи без использования масла, доказав, что здоровый выбор может быть как вкусным, так и сытным. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Готовьте, используя бульон

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"Приготовление пищи с использованием бульона вместо масла — отличный способ добавить питательных веществ и аромат в пищу без добавления лишнего жира. Вы можете использовать куриный, бараний или овощной бульон в качестве альтернативы маслу для жарки лука, чеснока или дополнительных овощей", — говорит Вахи.

Костные бульоны, например, приготовленные из курицы или баранины, особенно богаты умами, также известным как естественно развитый вкус, который улучшает общее впечатление от еды. Кроме того, такой подход позволяет разрабатывать более тонкие и сложные вкусы, не полагаясь на насыщенность масла.

Варка

Еще один практичный метод приготовления пищи без использования масла, — это варка, при которой сохраняются вкус и качество ингредиентов. При приготовлении овощей, бобовых, яиц или зерновых варка работает особенно эффективно, поскольку этот процесс обеспечивает равномерное приготовление ингредиентов без использования масла.

Приготовление на пару

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Одним из самых чистых методов приготовления пищи и отличным подходом к приготовлению пищи без использования масла является приготовление на пару. Вкус, внешний вид и полезные вещества овощей, рыбы, пельменей и даже кондитерских изделий сохраняются.

Приготовление на пару помогает сохранить влагу в пище, сохраняя ее эластичной и нежной, а также сохраняя необходимые витамины и минералы. Они часто разрушаются при использовании других методов приготовления, таких как жарка. Приготовление пищи без масла может быть простым, если вы приобретете качественную пароварку или используете корзину для приготовления на пару, поместив ее над кипящей водой.

Использование посуды с антипригарным покрытием

При приготовлении пищи с небольшим количеством масла или без него жизненно важна керамическая посуда или сковороды с антипригарным покрытием. Такие сковороды прекрасно подходят для жарки или тушения, учитывая, что для них нужно очень мало масла или вообще его можно не использовать. Даже когда масло не используется, антипригарная поверхность предотвращает прилипание пищи и позволяет ей равномерно готовиться.

Однако, поскольку высокие температуры могут разрушить антипригарное покрытие, особенно важно использовать низкие температуры и не допускать перегрева сковороды. "Кроме того, посуда с антипригарным покрытием упрощает регулирование количества жира в пище, предоставляя вам более здоровый заменитель пищи, который при этом дает отличный вкус и консистенцию", — отмечает Вахи.

Приготовление на гриле или запекание

Приготовление на гриле и запекание являются образцовыми методами для получения хрустящей ароматной текстуры без использования масла. Концентрированное тепло от гриля усиливает вкус пищи, способствуя ее образованию карамелизированной корочки.

"Еще одним отличным методом приготовления мяса, овощей или тофу является их жарка в духовке, что сохраняет внешнюю поверхность продукта несколько хрустящей, гарантируя при этом равномерное приготовление. Используйте силиконовые коврики для выпечки, алюминиевую фольгу или пергаментную бумагу, чтобы предотвратить прилипание и сделать уборку более гладкой", — добавляет Вахи.

Напомним, пригодно ли масло для употребления в пищу после того, как вы нагрели его во время приготовления

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