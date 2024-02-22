Как сделать волосы блестящими: 7 секретов от известных парикмахеров

Блестящие волосы — символ красоты и здоровья, поэтому каждая женщина, во что бы то ни стало, пытается добиться светящихся локонов. К счастью, есть способы, которые помогут быстро вернуть волосам сияние и блеск.

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Переливающиеся на солнце волосы говорят о том, что они здоровы и с ними все в порядке. Но, к сожалению, ежедневное воздействие погоды, качество воды, загрязнение окружающей среды и средства для укладки волос, могут ухудшить здоровье ваших волос и, следовательно, их блеск. "Наш внешний слой волос имеет кутикулы, похожие на черепицу на крыше. Чем более неровными и закрученными по краям они становятся, тем больше света поглощается волосами, из-за чего они кажутся тусклыми", — говорит профессиональный парикмахер. Тина Оутен. О том, как сделать волосы снова блестящими пишет Real Simple.

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"Повреждения — главная причина тусклости волос", — добавляет знаменитый парикмахер Марк Таунсенд. "Когда пряди повреждаются, особенно от тепла или агрессивных химикатов, они начинают ломаться и не отражают свет должным образом. Самое главное для блестящих волос — это то, чтобы кутикула волоса была закрытой и гладкой, чтобы она могла отражать свет".

Парикмахеры поделились некоторыми советами, которые помогут вернуть волосам сияние и блеск.

Выбирайте несмываемые кондиционеры

Фото: Freepik

Иногда из-за более тяжелых кондиционеров волосы выглядят тусклыми и утяжеленными. "Я считаю, что двойное кондиционирование — это пустая трата продукта. Если вы чувствуете, что вам нужно дополнительное увлажнение после использования кондиционера, воспользуйтесь несмываемым средством после душа", — говорит Таунсенд. Их также называют усилителями блеска — общим термином, используемым для описания несмываемых средств, таких как масла, сыворотки и спреи.

Обдайте волосы холодной водой после мытья

Закаленным можно ополоснуть волосы ледяной водой в душе, чтобы закрыть все кутикулы, заставляя их лежать ровно, тогда ваши пряди будут блестеть больше всего, — говорит Оутен. Но чтобы сделать это правильно, нужно смывать волосы горячей водой при использовании кондиционера. "Влажность горячей воды откроет кутикулу и позволит питательным веществам из кондиционера впитаться в кутикулу и напитать волосы. Затем промойте волосы холодной водой, смывая кондиционер, чтобы закрыть кутикулу, запечатывая питательные вещества, и позволяя волосам отражать свет".

Ополаскивайте яблочным уксусом

Фото: Freepik

В стремлении вернуть волосам блеск, вы можете ежедневно использовать тонну усилителей блеска. Но скопление средств может в конечном итоге может нанести ущерб вашим волосам. "Если вы считаете, что ваши волосы накопили настолько, что стали тусклыми и не укладываются должным образом, попробуйте пару раз помыть голову шампунем с ополаскиванием яблочным уксусом", — советует знаменитый парикмахер из Лос-Анджелеса Кларисс Рубинштейн. "Это удаляет с волос излишки средств, остатки жесткой воды и загрязняющие вещества, что-то вроде перезагрузки кожи головы".

Наносите осветляющий шампунь раз в неделю

Подобно ополаскиванию яблочным уксусом, мытье волос раз в неделю профессиональным осветляющим шампунем даст более эффективные результаты. "Время от времени важно осветлять волосы", — говорит парикмахер Джина Ривера. "Профессиональный осветляющий шампунь удалит остатки средств, которые могут сделать волосы тусклыми, тем самым облегчая проникновение кондиционера в волосы, обеспечивая лучшее увлажнение и оставляя волосы блестящими".

Используйте масло для волос

Фото: Freepik

Хорошо увлажненные волосы становятся более блестящими, а применение масел для волос — самый быстрый способ повысить уровень увлажнения. "Масла закрывают кутикулу, помогая отражать свет", — говорит Таунсенд. Убедитесь, что вы начинаете с небольшого количества, так как тонкие волосы могут выглядеть жирными и даже стать суше, если масло используется слишком часто. Пару раз в неделю будет достаточно. Протрите кончики маслом и обработайте их теплым феном, чтобы придать блеск.

Используйте шелковую наволочку

"Красиво спать" могут только в кино, в реальной жизни мы обычно встаем с кровати со странными бороздками на лице и тусклыми волосами. Шелковые наволочки помогают поддерживать уровень блеска, поэтому, просыпаясь, будете выглядеть как принцесса из диснеевского мультфильма, с идеальной укладкой. "Шелк вызывает меньше трения, поэтому, если спать на шелковой наволочке, утром волосы будут выглядеть более гладкими и здоровыми", — говорит Мария Элизабет.

Избегайте вредных ингредиентов

Вспомните, на что вы обращаете внимание, при выборе уходовых средств? Читаете ли каждый раз состав? Даже если вы покупаете профессиональные шампуни и кондиционеры, есть ингредиенты, на которые следует обратить особое внимание при покупке. "Избегайте продуктов, содержащих сульфаты, так как они могут быть агрессивными для волос, лишая их натуральных масел и делая тусклыми", — говорит Ривера. "Продукты, содержащие биотин, коллаген и витамины группы B, необходимы для здоровья волос и кожи головы".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.