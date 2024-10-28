Як не пошкодити волосся фарбуванням: 5 порад, які допоможуть зберегти здоров'я та красу, – трихологиня

Серйозні зміни у життя зазвичай починаються зі зміни іміджу – із зачіски. Різноманітні стрижки та фарбування здатні кардинально змінити вас, проте важливо, щоб ці зміни були якісні та не нашкодили волоссю. Ексклюзивно для Фокуса трихологиня Ольга Пятун розповідає про те, як правильно фарбувати волосся та на що варто звернути увагу, щоб мати живе доглянути волосся, а не мочалку на голові.

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Красиве доглянуте волосся — це про впевненість та настрій, адже це прикраса, яка залишається з нами 24/7, додає певний шарм і підкреслює образ. Стильна зачіска і модне фарбування буде виглядати красиво тільки на доглянутому волоссі. Сухі, тьмяні та пошкоджені локони погано тримають колір (тонування і фарбування швидко вимивається), а зачіска виглядає неохайно. Фокус запитав у трихолога-реабілітолога, тритментологині, члена асоціації трихологів України Ольги Пятун, як правильно фарбувати волосся, щоб вон обуло не лише яскравим, а й здоровим.

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В першу чергу, за словами трихологині, повернути волоссю гарну якість, міцність та блиск допоможе така процедура як реконструкція волосся.

"Ця процедура необхідна особливо тим, хто регулярно фарбує і висвітлює волосся. Навіть найякісніша фарба буде пошкоджувати волосся під час фарбування, адже ми розуміємо, що для того, щоб щось змінити (структуру, колір) потрібно зруйнувати початкову структуру і колір (молекулу меланіну, а разом з нею і структурні одиниці)", — каже Ольга Пятун. – "Будь-яка зміна буде шкодити волоссю, тут питання тільки наскільки суттєвими будуть ці пошкодження".

Як може нашкодити фарбування

Фото: Freepik

Хімічні процеси, які протікають під час фарбування призводять до втрати ліпідів, порушення цілісності білка та його зв’язків, роблячи волосся слабким, пористим і тьмяним. Експертка зазначає, що професійні процедури реконструкції, відновлення, зміцнення структури волосся працюють у двох напрямках: реконструкція, яка направлена на відновлення втрачених структурних одиниць волосся (ліпідів, білків, вологи) і зміцнення структури, яке направлене на укріплення та запобігання руйнуванню зв’язків волосся (водневі, іонні, дисульфідні, пептидні). Для кожної задачі використовуються різні активи та засоби для відновлення.

На скільки ефективним буде доглядова процедура і скільки процедур буде необхідно зробити для того, щоб повернути волоссю якість і ресурс після фарбування залежить:

стан волосся (більш пошкоджене, пористе волосся вимагає більшої кількості процедур),

на скільки агресивним був вплив на волосся (якісні професійні фарби та використання щадних окисників менше руйнують структуру волосся)

домашній догляд (саме від домашнього догляду залежить на скільки довго буде залишатись ефект після процедури на волоссі й на скільки волосся буде захищене від зовнішнього впливу)

б'юті звички (механіка миття, сушка волосся чи її відсутність, регулярні використання випрямлячів для волосся, плойок, тугі зачіски тощо).

Як зробити фарбування безпечним

Фото: Freepik

Однак ми всі любимо експериментувати з образами й зміна зачіски це перше, що робить більшість з нас, коли має поганий настрій, бажання щось змінити та додати позитивних емоцій.

"Якщо нам чогось дуже хочеться, то треба робити це тут і зараз, тому часто зміни не чекають запису до професійного колориста і дівчата фарбуються вдома", — каже Ольга Пятун. = "Проте цей процес має непередбачений фінал"

Фарбування і тим паче освітлення волосся — це хімічний процес, який вимагає певних знань для правильного підбору фарби, пудри, вершків для освітлення, вибору відсотка окисника, дермопротекторів — засобів для захисту шкіри під час фарбування, про які майже завжди забувають, а також протекторів для захисту структури волосся (вони взагалі не передбачені в комплекті з фарбами й доступні тільки для професійного використання).

"Мушу зазначити, що всі процеси під час фарбування, потребують різну кількість часу і мають бути завершені певним чином, ph волосся і шкіри мають бути відновлені після впливу фарби чи освітлювального продукту. Для цього колористи використовують спеціальні шампуні, бальзами та маски, які не підходять для постійного використання вдома", — зазначає трихологиня. – "Нюансів багато, а якщо їх не враховувати, будемо мати сухе ламке волосся і неочікуваний колір".

Експертка наголошує, що часто бувають ситуації коли навіть після фарбування в салоні, фарба лягає нерівномірно або "провалюється", швидко вимивається, а обраний колір з тест-пасма, виглядає менш насиченим і глибоким на волоссі. Чому ж так відбувається?

"Треба враховувати, що на виробництві фарб, всі кольори тестуються на максимально якісному і "здоровому" волоссі. Чим більше волосся пошкоджено, тим воно буде більш пористим — буде гарно вбирати в себе активи та пігмент, але так само гарно і віддавати. В такому разі носка кольору буде не довгою", — каже Ольга Пятун.

Фото: Freepik

Колір лягає нерівномірно, коли волосся має різний ступінь пошкодження по довжині. що особливо помітно на довгому волоссі. Кінці – більш зруйновані, пористі, ламкі, будуть гірше тримати колір, а менше пошкоджена прикоренева зона волосся, буде рівномірно профарбована і довше тримати пігмент.

Всі ці нюанси структури волосся враховує досвідчений колорист під час фарбування для того, щоб колір був рівномірним. А для дуже пошкодженого волосся, може порадити освіжити стрижку і підготувати волосся реконструкцією.

"Саме тому я раджу для того, щоб ваші зміни зачіски приносили тільки позитивні емоції, звертатись до професіоналів і правильно доглядати за волоссям", — радить Ольга Пятун.

Корисні поради від трихологині

збираєтесь на фарбування в один тон чи тонування — зробить професійну реконструкцію перед візитом до колориста

носите блонд чи запланували освітлення — реконструкцію бажано зробити перед освітленням, щоб процедура пройшла менш травматично для волосся

обов’язково зробіть реконструкцію курсом через 2-3 тижні після освітлення, щоб компенсувати ті пошкодження які отримало волосся під час фарбування

фарбування чи освітлення не можна робити, якщо маєте подразнення на шкірі голови й загострення хронічних станів,

реконструкцію можна і варто поєднувати з реабілітаційними процедурами для шкіри голови, поки є протипокази для фарбування.

Нагадаємо, 7 напоїв, які допоможуть прискорити ріст волосся.

Раніше Фокус писав про те, що трихологиня розповіла, як часто можна мити голову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.