7 зачісок на літо 2025 для волосся середньої довжини (фото)

Багато хто вважає, що стрижка середньої довжини —це безпечний варіант для тих, хто не зацікавлений у ризикованому підході до краси. Але те, що для когось "середнє", не означає, що це нудно.

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Зачіски середньої довжини настільки універсальні, наскільки це можливо, представляючи золоту середину між більш складним бобом, що закриває підборіддя, або дуже довгим волоссям. Як пояснює стиліст знаменитостей Девід фон Кеннон, середня довжина означає, що волосся зазвичай спадає від плечей до середини спини, пише Vogue.

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Розпатлані хвилі

Белла Хадід легко та шикарно демонструє розпатлані хвилі, які трохи сягають нижче плечей. Для тонкого волосся стиліст знаменитостей Овен Гулд рекомендує використовувати спрей для об'єму, який може створити об'єм, не обтяжуючи волосся.

Белла Хадід Фото: Соцмережі

Хвилясті кінчики

Гейлі Бібер носить волосся середньої довжини з хвилястими кінчиками для додаткової текстури. Гулд рекомендує використовувати легкий засіб для розгладження, такий як його улюблений зволожувальний крем для волосся, щоб боротися з пухнастістю та додати блиску.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Ретро-об'єм

Вон Кеннон каже, що густе волосся середньої довжини має безліч варіантів укладок, від гладкого покриття до додання форми та руху. Зокрема, кучері Сабріни Карпентер, зібрані в стилі пін-ап, для додаткового об'єму, та повний чубчик, щоб зробити образ трохи сучаснішим.

Сабріна Карпентер Фото: Getty

Мініпучок

Можна носити свої об'ємні натуральні локони до половини довжини, збираючи деякі кучері для напівпіднятого, напіврозпущеного вигляду. Як гарний додатковий елемент, вона можна поєднувати його з мініпучком прямо на маківці.

Мініпучок Фото: Getty Images

Закруглений боб

Проміжний етап відрощування бобу не повинен бути незручним. Оберіть закруглений боб, який додасть вишуканості вашому загальному образу.

Закруглений боб Фото: Instagram

Поєднуйте хвилі

Хто сказав, що хвилі повинні бути однорідними? Завжди бунтарська, Майлі Сайрус поєднує м’які хвилі та кучері, схожі на локони, на всій своїй стрижці середньої довжини для додаткового об’єму та унікального образу.

Майлі Сайрус Фото: Miley Cyrus/Instagram

Гладкі шари

Ніхто не робить шари, як Дженніфер Еністон. Вона носить своє волосся середньої довжини з гладкими та прямими шарами, які досить гарно обрамляють її обличчя.

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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