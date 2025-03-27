Емілі Ратаковскі показала "найгіршу стрижку" у своєму житті (відео)

За словами моделі, перукар хотів повторити одну з її попередніх зачісок, але щось пішло не так.

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33-річна американська модель і акторка Емілі Ратаковскі показала в TikTok свою нову стрижку, заявивши, що це "найгірша зачіска в її житті".

Селебріті, відома своїми невимушеними скуйовдженими темними хвилями, показала результати провального походу в салон краси, де майстер зіпсував її зовнішній вигляд.

На початку ролика модель, прикриваючи рукою частину волосся рукою, каже:

"Час для історії, так, я використала фільтр, тому що у мене найгірша стрижка в моєму житті, і мені потрібно почуватися красивою".

Потім вона показує кошлатий нерівний чубчик.

"О, ви думали, я буду смішною? У мене чубчик на потилиці", — коментує вона.

За її словами, це зробив "один милий чоловік", який "хотів зробити щось на зразок британської шевелюри" і посилався на одну з її минулих стрижок. Вона спробувала виправити "шокуючу" зачіску, розділивши передні пасма на боки.

У коментарях відзначилася Джулія Фокс, яка написала, що вона "так зла" за свою подругу, а блогерка Тінкс поцікавилася, чому чубчик "починається так далеко назад".

Підписники Емілі теж не пройшли повз.

"Просто залишайся вдома до липня", "Мем, тобі потрібно подати до суду", "Вони тебе саботували", "У мене немає слів, тільки обійми", — йдеться в коментарях.

Однак модель, схоже, знайшла спосіб заховати промах перукаря. Уже в наступному відео вона показала об'ємну зачіску, підкрутивши локони і чубчик і злегка скуйовдивши їх.

Раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі вперше привела маленького сина на показ мод.