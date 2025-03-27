Эмили Ратаковски показала "худшую стрижку" в своей жизни (видео)

По словам модели, парикмахер хотел повторить одну из ее предыдущих причесок, но что-то пошло не так.

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33-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала в TikTok свою новую стрижку, заявив, что это "худшая прическа в ее жизни".

Селебрити, известная своими непринужденными взъерошенными темными волнами, показала результаты провального похода в салон красоты, где мастер испортил ее внешний вид.

В начале ролика модель, прикрывая рукой часть волос рукой, говорит:

"Время для истории, да, я надела фильтр, потому что у меня худшая стрижка в моей жизни, и мне нужно чувствовать себя красивой".

Затем она показывает лохматую неровную челку.

"О, вы думали, я буду смешной? У меня челка на затылке", – комментирует она.

По ее словам, это сделал "один милый человек", который "хотел сделать что-то вроде британской шевелюры" и ссылался на одну из ее прошлых стрижек. Она попыталась исправить "шокирующую" прическу, разделив передние пряди на бок.

В комментариях отметилась Джулия Фокс, написал, что она "так зла" за свою подругу, а блогер Тинкс поинтересовалась, почему челка "начинается так далеко назад".

Подписчики Эмили тоже не прошли мимо.

"Просто оставайся дома до июля", "Мэм, тебе нужно подать в суд", "Они тебя саботировали", "У меня нет слов, только объятия", – говорится в комментариях.

Однако модель, похоже, нашла способ спрятать промах парикмахера. Уже в следующем видео она показала объемную прическу, подкрутив локоны и челку и слегка взлохматив их.

Ранее Фокус писал, что Эмили Ратаковски впервые привела маленького сына на показ мод.