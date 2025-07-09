Забудьте про укладки: тренд на "волосся депресії" набирає все більших обертів (фото)

"Волосся депресії" — популярний у соцмережах тренд, який означає радикальні зміни у зачісці або кольорі волосся як прояв (або наслідок) сильного емоційного стану, зокрема депресії, стресу чи емоційного вигорання.

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Скуйовджене волосся — головний тренд зачісок 2025 року. Про це пише Vogue.

Лікарка-трихолог Наталія Вєтрова наголошує, що за волоссям завжди потрібно доглядати. Хоча би просто мити його.

"Я не думаю, що волосся депресії це просто новий тренд. Це про стан. Коли ти не хочеш ні мити волосся, ні розчісувати, нічого із собою робити. І це не про лінь. Це сигнал, що як тільки я перестаю вкладати увагу в себе, мозок починає здаватися", — каже вона.

Тим часом у мережі все більше набирає обертів тренд на скуйовджене волосся, яке прозвали депресивним.

Що означає "волосся депресії"

Це не просто нова зачіска — це спосіб впоратися з емоціями через зовнішні зміни. Люди змінюють зачіску або колір волосся, коли відчувають втрату контролю і хочуть хоч над чимось мати контроль, переживають болючий розрив, кризу чи інший поворотний момент, шукають "новий початок", хочуть, щоб їхній внутрішній стан був помітним зовні.

Це може бути:

раптове обрізання довгого волосся;

фарбування у нестандартні або дуже темні кольори;

несиметричні, дивні або експериментальні стрижки;

взагалі відсутність догляду за волоссям.

Чому це стало трендом?

TikTok і соцмережі. Користувачі почали ділитися відео на кшталт "я зробила чубчик о 3-й ночі, бо мені сумно" або "пофарбувала волосся у фіолетовий, бо життя руйнується".

Самовираження. Люди знаходять у зміні вигляду спосіб розповісти про свої почуття, не кажучи напряму.

Навіть на показах нових колекцій модних домів моделі почали виходити на подіум зі скуйовдженим волоссям.

Колекція Prada сезону осінь-зима 2025/2026 під назвою Raw Glamour викликала бурхливі суперечки через те, що моделі презентували її "розпатланими", зі скуйовдженим та неохайним волоссям.

New York Post писали, що негативна реакція "була частиною генерального плану Prada, щоб розпалити глибокий дискурс про красу".

"Ідея полягала в тому, щоб зобразити впевнену дівчину, яка прокидається та виходить з дому, не звертаючи увагу на зачіску. Це справжнє, красиве, повітряне та легке волосся", — казав перукар Гаррі Гілл.

Показ Prada Фото: Getty Images

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