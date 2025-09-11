Что такое шампунь и кондиционер "2 в 1" и как он работает: ученые раскрыли всю правду

Большинство людей на планете возможно не пользовались, но точно слышали о чудо-средстве, известном как шампунь и кондиционер “2 в 1”. Исследователи рассказали, как он работает на самом деле и обладателям каких волос не следует его использовать.

Вся суть шампуней и кондиционеров "2 в 1" в том, что они одновременно и шампунь, и кондиционер. Однако на самом деле, как показывают исследования, это вовсе не так, как могло бы показаться на первый взгляд, пишет IFLScience.

Как работает шампунь и кондиционер "2 в 1"?

По словам парикмахера и менеджера по глобальному обучению Alterna Haircare Пола Винтера, на самом деле шампунь и кондиционер "2 в 1" вовсе не является и шампунем, и кондиционером. По сути, это шампунь с добавлением силиконов и связывающего агента, который не дает силиконам выпадать из формулы шампуня.

Силиконы – распространенный ингредиент большинства кондиционеров, добавляемый для придания волосам шелковистости, мягкости и блеска. Они делают это, обволакивая пряди волос, выравнивая их структуру и блокируя влагу — отсюда их неприятие для вьющихся волос — а также могут защищать от воздействия тепла и ультрафиолета.

По словам химика-косметолога Перри Романовски, аналогичным образом, разглаживающие и смягчающие свойства обеспечивают катионные полимеры, которые также часто добавляют в кондиционеры, хотя в них используется несколько более научный процесс связывания с волосами. Когда шампунь разбавляется на волосах, мицеллы моющего средства разрушаются, и силикон оседает на волосах.

Катионные полимеры действуют аналогично, но их нет в мицеллах шампуня: они растворяются в шампуне, а затем, когда средство становится более разбавленным, выпадают из раствора и оседаю на волосах. Простыми словами, эти химические вещества уже входят в состав обычных средств для мытья и полировки волос. Но в чем же тогда разница между шампунями и шампунями-кондиционерами?

По словам Винтера, на самом деле увлажняющий шампунь, вероятно, содержит те же ингредиенты, что и шампунь-кондиционер. Единственное реальное различие между этими двумя продуктами заключается в надписях на флаконе.

Полезны ли шампуни-кондиционеры?

По словам экспертов, технически шампуни-кондиционеры не являются кондиционерами – скорее, они больше похожи на шампуни для дополнительного увлажнения. Значит ли это, что они бесполезны или плохи?

Ответ на этот вопрос, по словам ученых, зависит от того, какими локонами вы обладаете. Ученые отмечают, что обладателям кудрявых волос шампунь-кондиционер не подойдет – он лишь сделает их более сухими и безжизненными. Однако для обладателей упругих волос, не требующих особого ухода, средство "2 в 1" может стать неплохим вариантом для периодического использования.

Тем не менее эксперты не советуют использовать такие средства чаще двух раз в неделю. На то есть несколько причин:

такие шампуни-кондиционеры, как правило, сушат волосы;

силиконы могут накапливаться на волосах, делая их мягкими и тусклыми после многократного использования.

