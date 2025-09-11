Що таке шампунь і кондиціонер "2 в 1" і як він працює: вчені розкрили всю правду

Більшість людей на планеті, можливо, не користувалися, але точно чули про диво-засіб, відомий як шампунь і кондиціонер "2 в 1". Дослідники розповіли, як він працює насправді й власникам якого волосся не слід його використовувати.

Вся суть шампунів і кондиціонерів "2 в 1" у тому, що вони одночасно і шампунь, і кондиціонер. Однак насправді, як показують дослідження, це зовсім не так, як могло б здатися, на перший погляд, пише IFLScience.

Як працює шампунь і кондиціонер "2 в 1"?

За словами перукаря і менеджера з глобального навчання Alterna Haircare Пола Вінтера, насправді шампунь і кондиціонер "2 в 1" зовсім не є і шампунем, і кондиціонером. По суті, це шампунь з додаванням силіконів і зв'язувального агента, який не дає силіконам випадати з формули шампуню.

Силікони — поширений інгредієнт більшості кондиціонерів, що додається для додання волоссю шовковистості, м'якості та блиску. Вони роблять це, обволікаючи пасма волосся, вирівнюючи їхню структуру і блокуючи вологу — звідси їхнє неприйняття для кучерявого волосся — а також можуть захищати від впливу тепла й ультрафіолету.

За словами хіміка-косметолога Перрі Романовскі, аналогічним чином розгладжувальні та пом'якшувальні властивості забезпечують катіонні полімери, які також часто додають у кондиціонери, хоча в них використовується дещо більш науковий процес зв'язування з волоссям. Коли шампунь розбавляється на волоссі, міцели мийного засобу руйнуються, і силікон осідає на волоссі.

Катіонні полімери діють аналогічно, але їх немає в міцелах шампуню: вони розчиняються в шампуні, а потім, коли засіб стає розбавленим, випадають з розчину й осідають на волоссі. Простими словами, ці хімічні речовини вже входять до складу звичайних засобів для миття і полірування волосся. Але в чому ж тоді різниця між шампунями та шампунями-кондиціонерами?

За словами Вінтера, насправді зволожувальний шампунь, ймовірно, містить ті самі інгредієнти, що й шампунь-кондиціонер. Єдина реальна відмінність між цими двома продуктами полягає в написах на флаконі.

Чи корисні шампуні-кондиціонери?

За словами експертів, технічно шампуні-кондиціонери не є кондиціонерами — скоріше, вони більше схожі на шампуні для додаткового зволоження. Чи означає це, що вони не приносять користі або погані?

Відповідь на це питання, за словами вчених, залежить від того, якими локонами ви володієте. Вчені зазначають, що власникам кучерявого волосся шампунь-кондиціонер не підійде — він лише зробить його більш сухим і млявим. Однак для власників пружного волосся, яке не потребує особливого догляду, засіб "2 в 1" може стати непоганим варіантом для періодичного використання.

Проте експерти не радять використовувати такі засоби частіше ніж двічі на тиждень. На те є кілька причин:

такі шампуні-кондиціонери, як правило, сушать волосся;

силікони можуть накопичуватися на волоссі, роблячи його м'яким і тьмяним після багаторазового використання.

