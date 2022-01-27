Погладшати від шампуню. Вчені з'ясували, як побутова хімія може впливати на вагу людей

Дослідники виявили 11 хімічних речовин, які містяться в пластикових упаковках і сприяють ожирінню.

У ході свого недавнього дослідження вчені з Норвезького технологічного університету виявили 11 хімічних речовин, що містяться у звичайних пластикових упаковках, таких як пляшки з-під шампуню або гелю. Аналіз показав, що ці речовини можуть сприяти збільшенню ваги, порушуючи процес метаболізму, пише New York Post.

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Фактично будь-який тип пластмасової тари може містити такі речовини, названі в дослідженні хімічними речовинами, що порушують обмін речовин (MDC).

Учені виявили їх приблизно в 34 різних проаналізованих пластикових виробах, включаючи пляшки з гелем для душу, шампуні, кондиціонери, пакети для заморозки, кухонні губки та пляшки з водою. Для виробництва цих товарів можуть використовуватися сотні унікальних хімічних сполук, більша частина з яких не вивчена досконально.

Проте дослідники змогли виділити 11 речовин із проаналізованих 34 повсякденних пластикових виробів, пов'язаних зі збільшенням ваги. Недостатньо вивчені хімічні речовини, використовувані виготовлення пластикової упаковки всіх різновидів, вилуговуються та поглинаються людиною, сприяючи розвитку жирових клітин.

[ + – ] Учені виявили 11 хімічних речовин приблизно в 34 різних проаналізованих пластикових виробах, включаючи пляшки з гелем для душу, шампуні, кондиціонери, пакети для заморозки, кухонні губки та пляшки з водою

Як з'ясували дослідники, ці 11 речовин перепрограмували стовбурові клітини на жирові, які більше розмножувалися та накопичували більше жиру.

Однак дослідники відзначили одну невідповідність у своїх висновках: лише деякі з виявлених ними хімічних речовин, як відомо, впливають на метаболізм, тоді як набагато більша їх кількість, як виявилося, стимулює зростання жирових клітин. Це вказує на те, що в продуктах можуть бути й інші, не ідентифіковані хімічні речовини, які мають таку саму дію.

"Результати нашого дослідження свідчать про те, що побутові товари з пластику містять потужні суміші MDC і тому можуть бути важливим, але недооціненим фактором, що сприяє розвитку ожиріння", — підсумував один із авторів дослідження Мартін Вагнер, учений із Норвезького технологічного університету.

Нагадаємо, що під час дослідження, проведеного у вересні минулого року, вчені дізналися, що переїдання не є головною причиною ожиріння. Як з'ясували дослідники, для того щоб зрозуміти причину ожиріння, слід враховувати не тільки те, скільки люди їдять, але і як їжа впливає на гормони та метаболізм.