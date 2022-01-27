Потолстеть от шампуня. Ученые выяснили, как бытовая химия может влиять на вес людей

Исследователи обнаружили 11 химических веществ, которые содержатся в пластиковых упаковках и способствуют ожирению.

В ходе своего недавнего исследования ученые из Норвежского технологического университета выявили 11 химических веществ, содержащихся в обычных пластиковых упаковках, таких как бутылки из-под шампуня или геля. Анализ показал, что эти вещества могут способствовать увеличению веса, нарушая процесс метаболизма, пишет New York Post.

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Практически любой тип пластиковой тары может содержать такие вещества, названные в исследовании химическими веществами, нарушающими обмен веществ (MDC).

Ученые обнаружили их примерно в 34 различных проанализированных пластиковых изделиях, включая бутылки с гелем для душа, шампуни, кондиционеры, пакеты для заморозки, кухонные губки и бутылки с водой. Для производства этих товаров могут использоваться сотни уникальных химических соединений, большая часть из которых не изучена досконально.

Тем не менее, исследователи смогли выделить 11 веществ из проанализированных 34 повседневных пластиковых изделий, которые были связаны с увеличением веса. Недостаточно изученные химические вещества, используемые для изготовления пластиковой упаковки всех разновидностей, выщелачиваются и поглощаются человеком, способствуя развитию жировых клеток.

[ + – ] Ученые обнаружили 11 химических веществ примерно в 34 различных проанализированных пластиковых изделиях, включая бутылки с гелем для душа, шампуни, кондиционеры, пакеты для заморозки, кухонные губки и бутылки с водой

Как выяснили исследователи, эти 11 веществ перепрограммировали стволовые клетки в жировые, которые больше размножались и накапливали больше жира.

Однако исследователи отметили одно несоответствие в своих выводах: только некоторые из выявленных ими химических веществ, как известно, влияют на метаболизм, в то время как гораздо большее их количество, как оказалось, стимулирует рост жировых клеток. Это указывает на то, что в продуктах могут быть и другие, не идентифицированные химические вещества, которые оказывают такое же действие.

"Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что бытовые товары из пластика содержат мощные смеси MDC и поэтому могут быть важным, но недооцененным фактором, способствующим развитию ожирения", — заключил один из авторов исследования Мартин Вагнер, ученый из Норвежского технологического университета.

Напомним, что в ходе исследования, проведенного в сентябре прошлого года, ученые узнали, что переедание не является главной причиной ожирения. Как выяснили исследователи, для того, чтобы понять причину ожирения, следует учитывать не только то, сколько люди едят, но и как пища влияет на гормоны и метаболизм.