Ученые утверждают, что переедание не является основной причиной ожирения

Как оказалось, для того, чтобы понять причину ожирения, следует учитывать не только то, сколько люди едят, но и как пища влияет на гормоны и метаболизм.

Принято считать, что для снижения веса необходимо уменьшить количество калорий, получаемых с пищей и напитками, и больше заниматься физической активности, пишет SciTechDaily.

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Этот подход основан на модели энергетического баланса, который гласит, что увеличение веса вызвано тем, что человек потребляет энергии (калорий) больше, чем сжигает.

В современном мире, окруженном вкусными и дешевыми продуктами, люди легко потребляют больше калорий, чем им на самом деле необходимо. Причем ожирение не возникает в одночасье. Оно развивается постепенно с течением времени, в результате неправильного выбора продуктов питания и образа жизни. Например:

употребление большого количества обработанной пищи или фаст-фуда с высоким содержанием жира и сахара;

сладких напитков, включая безалкогольные напитки и фруктовые соки;

употребление алкоголя;

много перекусов, особенно вне дома;

большие порции;

употребление пищи без причины, в основном при просмотре сериалов, когда скучно или когда человек испытывает стресс;

недостаток или отсутствие физической активности.

Исходя из этого, переедание в сочетании с недостаточной физической активностью является движущей силой массового распространения ожирения.

Ожирение влияет на здоровье, начиная от репродуктивной и дыхательной функций до памяти и настроения. Лишний вес увеличивает кровяное давление, уровень холестерина, а также риск разных заболеваний, включая диабет, болезни сердца, и некоторые виды рака.

Несмотря на десятилетия пропаганды общественного здравоохранения, призывающей людей меньше есть и больше заниматься спортом, показатели ожирения и заболеваний, связанных с ожирением, неуклонно растут.

Многие ученые указывают на огромные недостатки модели энергетического баланса, утверждая, что альтернативная углеводно-инсулиновая модель лучше объясняет причину ожирение и указывает на более эффективный метод для борьбы с лишним весом.

По словам ведущего автора нового исследования, доктора Дэвида Людвига, модель энергетического баланса не помогает понять биологические причины увеличения веса.

С другой стороны, углеводно-инсулиновая модель возлагает большую часть вины за нынешнее распространение ожирения на потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, в частности, быстро усваиваемых углеводов.

Эти продукты вызывают гормональные реакции, которые коренным образом меняют наш метаболизм, приводя к накоплению жира, увеличению веса и ожирению.

Когда мы едим углеводы с высоким гликемическим индексом, организм увеличивает выработку инсулина. Это, в свою очередь, посылает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для мышц и других метаболически активных тканей.

Мозг получает сигнал, что организму не хватает энергии, что приводит к чувству голода. Кроме того, в попытках организма сэкономить топливо, метаболизм замедляется. Таким образом, мы можем оставаться голодными, даже если продолжаем набирать лишний жир.

Чтобы понять распространенность ожирения, нужно учитывать не только то, сколько мы едим, но и то, как продукты, которые мы едим, влияют на наши гормоны и обмен веществ. Утверждая, что все калории одинаковы для организма, модель энергетического баланса упускает из виду эту важную часть головоломки.

Использование углеводно-инсулиновой модели вместо модели энергетического баланса имеет радикальные последствия для управления весом и лечения ожирения.

Вместо того, чтобы призывать людей есть меньше — стратегия, которая обычно не работает в долгосрочной перспективе, углеводно-инсулиновая модель предлагает другой путь, который больше фокусируется на том, что именно мы едим.

По словам доктора Людвига, сокращение потребления быстро усваиваемых углеводов уменьшает накопление жира в организме. В результате люди могут похудеть, избавившись от чувства голода.

"Тем не менее мы признаем, что необходимы дальнейшие исследования для окончательной проверки обеих моделей и, возможно, для создания новых, которые будут лучше соответствовать фактическим данным", — заключили авторы.