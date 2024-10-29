Исправьте, чтобы похудеть: 3 худшие пищевые привычки для метаболизма

Быстрый метаболизм позволяет организму перерабатывать потребляемые калории намного быстрее. Но если метаболизм вялый, вы будете быстро набирать вес. Чтобы этого не произошло, нужно ускорить метаболизм, внеся некоторые изменения в свои пищевые привычки.

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Метаболизм человека включает в себя все процессы организма, которые работают в тандеме, превращая пищу в энергию. Метаболизм каждого человека уникален и зависит от таких факторов, как возраст, пол, генетика и даже наличие определенных болезней. Независимо от своего базового метаболизма, вы можете заставить его работать менее эффективно, придерживаясь определенных пищевых привычек. О самых вредных привычках, которые могут снизить эффективность вашего метаболизма, пишет Health Digest.

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Регулярный пропуск пищи

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Доктор Крис Мор, консультант по фитнесу и питанию говорит, что многие люди занимаются тремя видами деятельности, которые скорее вредят, чем помогают их метаболизму. И первое — это пропуск приемов пищи.

"Легко пропустить прием пищи, когда мы заняты, но пропуск приемов пищи может привести к перееданию позже из-за повышенного голода и меньшей способности принимать рациональные решения" — объясняет Мор. К счастью, решить эту проблему, препятствующую метаболизму, относительно легко. "Я рекомендую поддерживать регулярное время приема пищи, чтобы более эффективно контролировать голод".

В эксперименте 2021 года, опубликованном в Current Biology, отслеживались 12 взрослых, половина из которых ела с 08:00 до 07:00, а половина из них ела столько же с 12:00 до 23:00. В первой группе наблюдалась большая потеря веса и улучшение метаболизма в течение восьми недель следования своему графику, чем во второй группе.

Употребление ультраобработанных продуктов

Фото: Freepik

По опыту доктора Криса Мора, добавленный сахар, натрий и менее полезные жиры в ультраобработанных продуктах могут привести к перееданию. Мор утверждает, что "переедание приводит к избытку калорий, а потребление избыточных калорий приводит к увеличению веса и связанным с ним здоровым сопутствующим заболеваниям, что приводит к энергетическим сбоям и нарушению обмена веществ". Обзор Food Research International за 2023 год о влиянии ультраобработанной пищи на нормальный метаболизм подтверждает утверждения Мора. Исследователи пришли к выводу, что употребление ультраобработанных продуктов негативно влияет на микробиом кишечника, что, в свою очередь, приводит к нарушению обмена веществ.

Недостаток белка

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Последняя ошибка в метаболизме, которую доктор Крис Мор рекомендует избегать, это потребление слишком малого количества белка и клетчатки, которые помогают насытиться и зарядиться энергией. Белок особенно полезен, если вы пытаетесь ускорить метаболизм.

Когда вы потребляете белок, то заставляете свой организм тратить дополнительную энергию на его расщепление. Этот положительный "термический эффект" белка был задокументирован и подтвержден в недавних исследованиях. Например, в статье 2020 года в Journal of Obesity & Metabolic Syndrome обсуждалось несколько исследований, в которых изучалась метаболическая ценность употребления большого количества белка. Исследователи наблюдали корреляцию между питанием с высоким содержанием белка и поддержанием веса в течение от шести месяцев до одного года, отчасти из-за предсказуемого термического эффекта белка.

"Постарайтесь включить в свой рацион больше цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты", — говорит Мор. "Поддержание водного баланса также является ключевым фактором. Если обычная вода вам не нравится, попробуйте добавить дольку лимона, немного ягод или огурец для разнообразия".

Напомним, 4 ингредиента, которые помогут ускорить метаболизм.

Ранее Фокус писал о том, какие пустые калории на завтрак приводят к увеличению веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.