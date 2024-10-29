Виправте, щоб схуднути: 3 найгірші харчові звички для метаболізму

Швидкий метаболізм дає змогу організму переробляти споживані калорії набагато швидше. Проте, якщо метаболізм млявий, ви будете швидко набирати вагу. Щоб цього не сталося, потрібно прискорити метаболізм, додавши деякі зміни у свої харчові звички.

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Метаболізм людини охоплює всі процеси організму, які працюють у тандемі, перетворюючи їжу на енергію. Метаболізм кожної людини унікальний і залежить від таких факторів, як вік, стать, генетика і навіть наявність певних хвороб. Незалежно від свого базового метаболізму, ви можете змусити його працювати менш ефективно, дотримуючись певних харчових звичок. Про найшкідливіші звички, які можуть знизити ефективність вашого метаболізму, пише Health Digest.

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Регулярний пропуск їжі

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Доктор Кріс Мор, консультант із фітнесу та харчування, каже, що багато людей займаються трьома видами діяльності, які швидше шкодять, ніж допомагають їхньому метаболізму. І перше — це пропуск прийомів їжі.

"Легко пропустити прийом їжі, коли ми зайняті, але це може призвести до переїдання пізніше через підвищений голод і меншу здатність приймати раціональні рішення", — пояснює Мор. На щастя, вирішити цю проблему, що перешкоджає метаболізму, відносно легко. "Я рекомендую підтримувати регулярний час прийому їжі, щоб ефективніше контролювати голод".

В експерименті 2021 року, опублікованому в Current Biology, відстежували 12 дорослих, половина з яких їли з 08:00 до 19:00, а решта — стільки ж з 12:00 до 23:00. У першій групі спостерігалася більша втрата ваги і поліпшення метаболізму протягом восьми тижнів дотримання свого графіка, ніж у другій групі.

Вживання ультраоброблених продуктів

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З досвіду доктора Кріса Мора, доданий цукор, натрій і менш корисні жири в ультраоброблених продуктах можуть призвести до переїдання. Мор стверджує, що "переїдання призводить до надлишку калорій, а споживання надлишкових калорій призводить до збільшення ваги і пов'язаних із нею здорових супутніх захворювань, що призводить до енергетичних збоїв і порушення обміну речовин". Огляд Food Research International за 2023 рік про вплив ультраобробленої їжі на нормальний метаболізм підтверджує твердження Мора. Дослідники дійшли висновку, що вживання ультраоброблених продуктів негативно впливає на мікробіом кишківника, що, своєю чергою, призводить до порушення обміну речовин.

Нестача білка

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Остання помилка в метаболізмі, якої доктор Кріс Мор рекомендує уникати, це споживання занадто малої кількості білка і клітковини, які допомагають насититися і зарядитися енергією. Білок особливо корисний, якщо ви намагаєтеся прискорити метаболізм.

Коли ви споживаєте білок, то змушуєте свій організм витрачати додаткову енергію на його розщеплення. Цей позитивний "термічний ефект" білка був задокументований і підтверджений у недавніх дослідженнях. Наприклад, у статті 2020 року в Journal of Obesity & Metabolic Syndrome обговорювалося кілька досліджень, у яких вивчали метаболічну цінність вживання великої кількості білка. Дослідники спостерігали кореляцію між харчуванням із високим вмістом білка і підтриманням ваги протягом від шести місяців до одного року, зокрема через передбачуваний термічний ефект білка.

"Постарайтеся додати у свій раціон більше цільних продуктів, як-от фрукти, овочі, нежирні білки і цільнозернові продукти", — каже Мор. "Підтримка водного балансу також є ключовим чинником. Якщо звичайна вода вам не подобається, спробуйте додати часточку лимона, трохи ягід або огірок для різноманітності".

Нагадаємо, 4 інгредієнти, які допоможуть прискорити метаболізм.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.