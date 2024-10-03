Додайте у вівсянку: 4 інгредієнти, які допоможуть прискорити метаболізм

Вівсянку вважають одним із найкорисніших варіантів сніданку, але просту вівсянку ніхто не любить. Різноманітні корисні інгредієнти, додані до вівсянки, можуть додати різноманітності та користі до вашого сніданку.

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Найчастіше у вівсянку додають цукор, мед, згущене молоко і сухофрукти. Але додавання великої кількості цукру в ранковий прийом їжі може перешкодити вашим цілям зі зниження ваги. На щастя, є багато чудових начинок для вівсянки, які можуть навіть допомогти в зниженні ваги. Про це пише She Finds.

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Насіння чіа

Фото: Freepik

Насіння чіа, крихітне, але потужне. Воно є чудовою добавкою до вівсянки, яка може відігравати ключову роль у поліпшенні метаболізму. Це маленьке насіння є поживною електростанцією, наповненою жирними кислотами омега-3, клітковиною та білком. Поєднання цих поживних речовин сприяє довгому відчуттю ситості, допомагаючи приборкати переїдання і сприяючи контролю ваги.

"Додаючи кілька столових ложок цього насіння до свого раціону щодня, ви отримаєте всі дивовижні переваги, які можуть запропонувати ці суперпродукти", — каже дієтологиня Крутіка Нанаваті, зазначаючи, що це насіння "багате на харчові волокна, які допомагають контролювати голод, знижують рівень холестерину і зменшують запалення в організмі".

Що стосується їхньої користі для прискорення обміну речовин, то дієтологиня каже, що вони "містять безліч необхідних вітамінів і мінералів, які допомагають прискорити обмін речовин, завдяки чому ви спалюєте більше калорій і жиру".

Мигдаль

Фото: Pixabay

Мигдаль — джерело поживних речовин і чудовий варіант для зниження ваги. Він є фантастичним топінгом для вівсянки, який може сприяти прискоренню метаболізму. Ці горіхи багаті на мононенасичені жири, які не тільки забезпечують тривале відчуття ситості, а й підтримують метаболічну функцію.

"Мигдаль — чудове доповнення до вівсянки, оскільки він містить корисні протизапальні жири та велику кількість клітковини", — каже дієтолог Джессі Федер. "Велика кількість корисних жирів у поєднанні з вуглеводами у вівсянці, може допомогти контролювати рівень цукру в крові та не допустити його різких стрибків. Це чудово підходить для підтримки здорового рівня енергії, що допомагає у втраті ваги", а також для прискорення метаболізму.

Ягоди

Фото: Freepik

Ягоди, багаті антиоксидантами, вітамінами і харчовими волокнами, є одними з найпотужніших суперпродуктів. Вони є чудовим вибором для підтримки більш швидкого метаболізму. Високий вміст клітковини сприяє травленню і допомагає підтримувати відчуття ситості, знижуючи ймовірність переїдання протягом дня.

"Чорниця містить одну з найвищих кількостей антиоксидантів серед усіх фруктів", — зазначає дієтолог. "Вона також багата на клітковину та інші важливі поживні речовини".

Антиоксидантний профіль "чудово підходить для боротьби із запаленням у всьому організмі, яке може перешкоджати втраті ваги". Клітковина може "допомогти збільшити відчуття ситості й підтримувати відчуття ситості протягом тривалого часу", ще один чудовий спосіб підтримати здоровий обмін речовин.

Імбир

Фото: Pixabay

Кориця завжди буде чудовим варіантом, але якщо ви хочете урізноманітнити раціон, додавання імбиру до вівсянки може допомогти прискорити обмін речовин завдяки термогенним властивостям імбиру. Імбир містить такі сполуки, як гінгерол і шогаол, які підвищують температуру тіла і стимулюють спалювання жиру.

"Це надає вівсянці багато смаку і забезпечує термогенний ефект, який може підвищити температуру тіла та збільшити витрату калорій. Це також підтримує травлення і допомагає в розщепленні жирів", — каже дієтологиня Кетрін Джерваціо.

Нагадаємо, 6 помилок, які перетворять вівсянку на калорійну бомбу.

Раніше Фокус писав про те, які 3 найшкідливіші сніданки, що сприяють ожирінню.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця