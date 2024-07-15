Призводить до ожиріння: 6 помилок, які перетворять вівсянку на калорійну бомбу

Вівсянка — популярний продукт для сніданку, адже вона дає енергію та поживні речовини, регулює травлення і багато іншого. Але деякі помилки під час її приготування перетворюють корисний сніданок на калорійну бомбу.

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Вівсянка недаремно вважається дуже корисним сніданком, вона містить багато клітковини, складних вуглеводів, значну частину білка, а також безліч мінералів, таких як магній, фосфор, залізо, цинк і різні вітаміни. Організм зможе засвоювати ці поживні речовини ще краще, якщо ви замочуєте вівсяні пластівці, тобто готуєте їх у вигляді каші. Але якщо під час приготування вівсянки ви постійно припускаєтеся помилок, ваш корисний сніданок може стати причиною невдалих спроб схуднути або навіть призвести до набору ваги. Про це пише r Fun.

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Використовуєте каші швидкого приготування

Фото: Pixabay

Як правило, готові каші часто містять такі добавки, як консерванти, підсилювачі смаку або цукор. Вони не тільки шкідливі для здоров'я, але також впливають на відчуття ситості і, отже, на те, скільки ви їсте протягом дня. Тому що для ідеального сніданку не варто використовувати каші швидкого приготування. Цілісні вівсяні пластівці виходять такими ж ніжними та смачними, якщо їх відварити.

Їсте занадто великі порції

Завдяки складним вуглеводам вівсяні пластівці забезпечують гарне і тривале насичення. Однак ви можете легко переоцінити кількість, необхідну для відчуття ситості. По-перше, порція вівсяних пластівців у сирому вигляді має менший вигляд, ніж після набухання. Багато людей також недооцінюють, наскільки пізно настає насичення. На жаль, у вас часто виникає спокуса спорожнити тарілку, коли їжу вже приготовано, навіть якщо ви вже ситі.

За нормального голоду більшості людей достатньо від 40 до 50 грамів вівсяних пластівців. Найкраще їсти повільно, щоб дати організму час помітити, що ви ситі. Це також позбавить вас неприємного відчуття ситості.

Не додаєте свіжі фрукти

Фрукти не лише містять вітаміни, але залежно від сорту також містять багато клітковини. У яблуках, наприклад, багато цінного пектину, який забезпечує тривале відчуття ситості. Якщо ви хочете з'їсти трохи більше вівсянки, бо боїтеся, що не насититеся, вам просто необхідні свіжі фрукти.

Ягоди також стануть чудовою начинкою для вівсянки, адже вони низькокалорійні, багаті поживними речовинами, а також надають вашому сніданку смаку і приємної солодкості.

Переборщуєте з калорійними начинками

Сухофрукти, такі як фініки та інжир, також часто використовуються як додатковий інгредієнт до вівсяної каші. І це теж здорові варіанти, проте сухофрукти містять значно більше калорій, ніж свіжі, оскільки містять багато фруктози. Горіхи, шоколадна крихта чи мюслі також додають каші багато калорій. Тому в мисці не повинно бути більше, ніж жменя горіхів і кілька сухофруктів. Вам також варто уникати готової граноли. Якщо ж ви зробите її самостійно, ви зможете контролювати кількість цукру, але все одно не перестарайтеся.

Їсте недостатньо білків

Фото: Freepik

Якщо ви добре поснідаєте, то тривалий час будете сповнені енергії й не відчуєте голоду. Той, хто їсть на сніданок прості вуглеводи з цукром, наприклад, у вигляді солодкої випічки — незабаром знову захоче перекусити. Це також пов'язано з тим, що прості вуглеводи і цукор змушують рівень цукру в крові підніматися, а потім знову швидко падати. З іншого боку, домогтися стійкої ситості можна за рахунок поєднання складних вуглеводів, клітковини і білка. У вівсяних пластівцях уже все міститься, але якщо додати ще трохи білка, каша може наситити вас на довше. Тож додайте ложку горіхової олії або протеїнового порошку, або трохи грецького йогурту, або сиру, і ви залишитеся ситими на довше.

Варіть вівсянку на воді, а не на молоці

Якщо вам не подобаються ідеї про більшу кількість білка в каші, то хоча б використовуйте для її приготування молоко. Якщо ви просто замочите вівсянку у воді, щоб заощадити калорії, така їжа не наситить вас надовго. Це також спонукає вас підсолодити кашу іншим способом, адже каша, приготована на молоці, вже сама по собі має солодкуватий смак. У кінцевому підсумку ви додаєте в їжу більше калорій, а не менше.

Замість коров'ячого молока ви, звісно, можете використовувати рослинні альтернативи, наприклад, вівсяне, кокосове або мигдальне молоко.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця