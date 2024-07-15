Приводит к ожирению: 6 ошибок, которые превратят овсянку в калорийную бомбу

Овсянка – популярный продукт для завтрака, так как она дает энергию и питательные вещества, регулируют пищеварение и многое другое. Но некоторые ошибки во время ее приготовлении превращают полезный завтрак в калорийную бомбу.

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Овсянка не зря считается очень полезным завтраком, она содержит много клетчатки, сложных углеводов, значительную часть белка, а также множество минералов, таких как магний, фосфор, железо, цинк и различные витамины. Организм сможет усваивать эти питательные вещества еще лучше, если вы замачиваете овсяные хлопья, то есть готовите их в виде каши. Но если при приготовлении овсянки вы постоянно допускаете ошибки, ваш полезный завтрак может стать причиной неудачных попыток похудеть или даже привести к набору веса. Об этом пишет r Fun.

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Используете каши быстрого приготовления

Фото: Pixabay

Как правило, готовые каши часто содержат такие добавки, как консерванты, усилители вкуса или сахар. Они не только вредны для здоровья, но также влияют на чувство сытости и, следовательно, на то, сколько вы едите в течение дня. Потому что для идеального завтрака не стоит использовать каши быстрого приготовления. Цельные овсяные хлопья получаются такими же нежными и вкусными, если их отварить.

Едите слишком большие порции

Благодаря сложным углеводам овсяные хлопья обеспечивают хорошее и продолжительное насыщение. Однако вы можете легко переоценить количество, необходимое для чувства сытости.

Во-первых, порция овсяных хлопьев в сыром виде выглядит меньше, чем после набухания. Многие люди также недооценивают, насколько поздно наступает насыщение. К сожалению, у вас часто возникает соблазн опорожнить тарелку, когда еда уже приготовлена, даже если вы уже сыты.

При нормальном голоде большинству людей достаточно порции овсяных хлопьев от 40 до 50 грамм. Лучше всего есть медленно, чтобы дать организму время заметить, что вы сыты. Это также избавит вас от неприятного чувства сытости.

Не добавляете свежие фрукты

Фрукты не только содержат витамины, но в зависимости от сорта также содержат много клетчатки. В яблоках, например, много ценного пектина, который обеспечивает длительное чувство сытости. Если вы хотите съесть немного больше овсянки, потому что боитесь, что не насытитесь, вам просто необходимы свежие фрукты.

Ягоды также станут отличной начинкой для овсянки. Они низкокалорийные, богаты питательными веществами, а также придают вашему завтраку вкус и приятную сладость.

Перебарщиваете с калорийными начинками

Сухофрукты, такие как финики и инжир, также часто используются в качестве дополнительного ингредиента к овсяной каше. И это тоже здоровые варианты, однако сухофрукты содержат значительно больше калорий, чем свежие, поскольку содержат много фруктозы. Орехи, шоколадная крошка или мюсли также добавляют каше много калорий. Поэтому в миске не должно быть больше горсти орехов и нескольких сухофруктов. Вам также избегать готовой гранолы. Если же вы сделаете ее самостоятельно, вы сможете контролировать количество сахара, но все равно не переусердствуйте.

Едите недостаточно белков

Фото: Freepik

Если вы хорошо позавтракаете, то долгое время будете полны энергии и не почувствуете голода. Тот, кто ест на завтрак простые углеводы с сахаром, например, в виде сладкой выпечки – вскоре снова захочет перекусить. Это также связано с тем, что простые углеводы и сахар заставляют уровень сахара в крови подниматься, а затем снова быстро падать. С другой стороны, добиться стойкого сытости можно за счет сочетания сложных углеводов, клетчатки и белка. В овсяных хлопьях уже все содержится, но если добавить еще немного белка, каша может насытить вас на дольше. Поэтому добавьте ложку орехового масла или протеинового порошка, или немного греческого йогурта, или творога, и вы останетесь сытыми дольше.

Варите овсянку на воде, а не на молоке

Если вам не нравятся идеи о большем количестве белка в каше, то хотя бы используйте для ее приготовления молоко. Если вы просто замочите овсянку в воде, чтобы сэкономить калории, такая еда не насытит вас надолго. Это также побудит вас подсластить кашу другим способом, ведь каша, приготовленная на молоке, уже сама по себе имеет сладковатый вкус. В конечном итоге вы добавляете в еду больше калорий, а не меньше.

Вместо коровьего молока вы, конечно, можете использовать растительные альтернативы, например, овсяное, кокосовое или миндальное молоко.

Напомним, 8 способов улучшить вкус обычной овсянки.

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