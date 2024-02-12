Никогда не надоест: 8 способов улучшить вкус обычной овсянки

Овсянка является основным продуктом завтрака по ряду причин: она полезная, сытная и быстро готовится. А чтобы она не надоедала, попробуйте добавить в овсянку различны ингредиенты, чтобы каждое утро получать новый вкус.

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Овсянка, запаренная кипятком, вряд ли заставит вас вскакивать каждое утро с постели и бежать на кухню. Но есть много способов превратить овсянку в настоящий шедевр, не прилагая много усилий. Попробуйте поэкспериментировать с новыми вкусовыми сочетаниями и методами приготовления. О самых вкусных вариантах пишет Self.

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Запеките овсянку

Фото: Freepik

Не всегда нужно идти по самому легкому пути, говорит дипломированный диетолог Джесси Шафер, предлагая запечь овсянку, чтобы получить другую текстуру.

Однако, учтите, что важно использовать овсянку долгой варки, вместо овсяных хлопьев быстрого приготовления, поскольку она намного полезнее. Шафер предлагает смешать овсянку, молоко, кленовый сироп, семена чиа, ягоды, разрыхлитель, корицу и ванильный экстракт, а затем готовить, пока она не достигнет золотисто-коричневого цвета. Полученная текстура хорошо поддается разогреву, поэтому вы можете приготовить большую порцию, чтобы есть на протяжении недели.

Залейте чаем

Заварите свой любимый сорт чая, например "Эрл Грей" или матча, а затем добавьте его в овсянку. Это быстрый способ оживить вкус пресной овсяной каши. Если вы хотите добавить пикантности, можете добавить немного сушеной клюквы или мюсли.

Украсьте замороженными фруктами

Фото: Freepik

Чтобы получить сладкий и освежающий вкус, добавьте в овсянку замороженные фрукты или ягоды, например, чернику, манго, персики или клубнику, прямо из пакета — предварительно их размораживать не нужно. Тепло овсянки прекрасно их смягчит.

Добавьте специи

Обычная овсянка — это чистый холст, на котором можно создать настоящую палитру вкусов с помощью обычных специй. Посыпьте корицей или имбирем, чтобы придать сладкие нотки, или карри, если вы предпочитаете пикантный вариант. Одна-две щепотки могут существенно улучшить ваше блюдо, и это займет всего несколько секунд.

Натрите сыр

Фото: Freepik

Утренняя тарелка овсянки не обязательно должна быть сладкой. Если вы предпочитаете пикантный вкус, приготовьте овсянку аля ризотто, добавив, например, пармезан, чтобы придать ей сливочные и ореховые нотки. Вы также можете каждую неделю пробовать разные виды сыра, например, грюйер или чеддер, чтобы получать новые вкусы.

Добавьте немного йогурта

"Сочетание овсянки с йогуртом даст вам действительно кремовую консистенцию", — говорит диетолог Саманта Кассетти. Вы можете выбрать классический йогурт без добавок, но варианты со вкусом клубники или ванили тоже подойдут, особенно если вы любите более сладкие нотки.

Эта комбинация также имеет некоторые полезные питательные преимущества. Полстакана овсянки содержит около пяти граммов белка, но если вы добавите к ней порцию греческого йогурта, то сможете увеличить его количество более чем в четыре раза. Эксперты обычно рекомендуют употреблять не менее 20 г для сытного завтрака, так что это поможет вам достичь цели, говорит Кассетти.

Добавьте яйцо

Фото: Freepik

По словам Кассетти, независимо от того, является ли оно приготовленным на пару или вареным, яйцо может придать вашей овсянке вкус и текстуру (плюс пять-восемь граммов белка). А желток придаст овсянке насыщенный маслянистый вкус.

Посыпьте орешками

Возьмите немного миндаля, кешью или фисташек и посыпьте ими овсянку, чтобы она стала хрустящей. Вы можете заранее обжарить их, чтобы придать приятный карамелизированный вкус. По словам Кассетти, вы получите полезные жиры и клетчатку, которые повышают чувство сытости и помогают пище проходить через пищеварительный тракт.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.