Ніколи не набридне: 8 способів покращити смак звичайної вівсянки

Вівсянка є основним продуктом сніданку з низки причин: вона корисна, ситна і швидко готується. А щоб вона не набридала, спробуйте додати до вівсянки різні інгредієнти, щоб щоранку отримувати новий смак.

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Вівсянка, запарена окропом, навряд чи змусить вас підхоплюватися щоранку з ліжка і бігти на кухню. Але є багато способів перетворити вівсянку на справжній шедевр, не докладаючи багато зусиль. Спробуйте поекспериментувати з новими смаковими поєднаннями та методами приготування. Про найсмачніші варіанти пише Self.

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Запечіть вівсянку

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Не завжди потрібно йти найлегшим шляхом, каже дипломований дієтолог Джессі Шафер, пропонуючи запекти вівсянку, щоб отримати іншу текстуру.

Однак, врахуйте, що важливо використовувати вівсянку довгого варіння, замість вівсяних пластівців швидкого приготування, оскільки вона набагато корисніша. Шафер пропонує змішати вівсянку, молоко, кленовий сироп, насіння чіа, ягоди, розпушувач, корицю і ванільний екстракт, а потім готувати, поки вона не досягне золотисто-коричневого кольору. Отримана текстура добре піддається розігріву, тому ви можете приготувати велику порцію, щоб їсти протягом тижня.

Залийте чаєм

Заваріть свій улюблений сорт чаю, наприклад "Ерл Грей" або матча, а потім додайте його у вівсянку. Це швидкий спосіб оживити смак прісної вівсяної каші. Якщо ви хочете додати пікантності, можете додати трохи сушеної журавлини або мюслі.

Прикрасьте замороженими фруктами

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Щоб отримати солодкий та освіжаючий смак, додайте до вівсянки заморожені фрукти чи ягоди, наприклад, чорницю, манго, персики чи полуницю, просто з пакета — попередньо їх розморожувати не потрібно. Тепло вівсянки чудово їх пом'якшить.

Додайте спеції

Звичайна вівсянка — це чисте полотно, на якому можна створити справжню палітру смаків за допомогою звичайних спецій. Посипте корицею або імбиром, щоб надати солодких ноток, або каррі, якщо ви віддаєте перевагу пікантному варіанту. Одна-дві щіпки можуть істотно поліпшити вашу страву, і це займе всього кілька секунд.

Натріть сир

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Ранкова тарілка вівсянки не обов'язково має бути солодкою. Якщо ви віддаєте перевагу пікантному смаку, приготуйте вівсянку аля різотто, додавши, наприклад, пармезан, щоб надати їй вершкових і горіхових ноток. Ви також можете щотижня пробувати різні види сиру, наприклад, грюйєр або чеддер, щоб отримувати нові смаки.

Додайте трохи йогурту

"Поєднання вівсянки з йогуртом дасть вам справді кремову консистенцію", — каже дієтологиня Саманта Кассетті. Ви можете вибрати класичний йогурт без добавок, але варіанти зі смаком полуниці або ванілі теж підійдуть, особливо якщо ви любите солодші нотки.

Ця комбінація також має деякі корисні поживні переваги. Півсклянки вівсянки містить близько п'яти грамів білка, але якщо ви додасте до неї порцію грецького йогурту, то зможете збільшити його кількість більш ніж у чотири рази. Експерти зазвичай рекомендують вживати щонайменше 20 г для ситного сніданку, тож це допоможе вам досягти мети, каже Кассетті.

Додайте яйце

Фото: Freepik

За словами Кассетті, незалежно від того, чи є воно приготованим на пару, чи вареним, яйце може надати вашій вівсянці смаку та текстури (плюс п'ять-вісім грамів білка). А жовток додасть вівсянці насиченого маслянистого смаку.

Посипте горішками

Візьміть трохи мигдалю, кеш'ю або фісташок і посипте ними вівсянку, щоб вона стала хрусткою. Ви можете заздалегідь обсмажити їх, щоб надати приємного карамелізованого смаку. За словами Кассетті, ви отримаєте корисні жири та клітковину, які підвищують відчуття ситості та допомагають їжі проходити через травний тракт.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.