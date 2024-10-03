Добавьте в овсянку: 4 ингредиента, которые помогут ускорить метаболизм

Овсянку считают одним из самых полезных вариантов завтрака, но простую овсянку никто не любит. Различные дополнительные ингредиенты, добавленные овсянку, могут добавить разнообразия и пользы в ваш завтрак.

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Чаще всего в овсянку добавляют сахар, мед, сгущенку и сухофрукты. Но добавление большого количества сахара в утренний прием пищи может помешать вашим целям по снижению веса. К счастью, есть много отличных начинок для овсянки, которые могут даже помочь в снижении веса. Об этом пишет She Finds.

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Семена чиа

Фото: Freepik

Семена чиа, крошечные, но мощные. Они являются замечательной добавкой к овсянке, которая может играть ключевую роль в улучшении метаболизма. Эти маленькие семена являются питательной электростанцией, наполненной жирными кислотами омега-3, клетчаткой и белком. Сочетание этих питательных веществ способствует долгому ощущению сытости, помогая обуздать переедание и способствуя контролю веса.

"Добавляя несколько столовых ложек этих семян в свой рацион ежедневно, вы получите все удивительные преимущества, которые могут предложить эти суперпродукты", — говорит диетолог Крутика Нанавати, отмечая, что эти семена "богаты пищевыми волокнами, которые помогают контролировать голод, снижают уровень холестерина и уменьшают воспаление в организме".

Что касается их пользы для ускорения обмена веществ, то диетолог говорит, что они "содержат множество необходимых витаминов и минералов, помогающих ускорить обмен веществ, благодаря чему вы сжигаете больше калорий и жира".

Миндаль

Фото: Pixabay

Миндаль — источник питательных веществ и отличный вариант для снижения веса. Он является фантастическим топингом для овсянки, который может способствовать ускорению метаболизма. Эти орехи богаты мононенасыщенными жирами, которые не только обеспечивают длительное чувство сытости, но и поддерживают метаболическую функцию.

"Миндаль — прекрасное дополнение к овсянке, поскольку он содержит полезные противовоспалительные жиры и большое количество клетчатки", — говорит диетолог Джесси Федер. "Большое количество полезных жиров в сочетании с углеводами в овсянке, может помочь контролировать уровень сахара в крови и не допустить его резких скачков. Это отлично подходит для поддержания здорового уровня энергии, что помогает в потере веса", а также для ускорения метаболизма.

Ягоды

Фото: Freepik

Ягоды, богатые антиоксидантами, витаминами и пищевыми волокнами, являются одними из самых мощных суперпродуктов. Они являются отличным выбором для поддержки более быстрого метаболизма. Высокое содержание клетчатки способствует пищеварению и помогает поддерживать чувство сытости, снижая вероятность переедания в течение дня.

"Черника содержит одно из самых высоких количеств антиоксидантов среди всех фруктов", — отмечает диетолог. "Она также богата клетчаткой и другими важными питательными веществами".

Антиоксидантный профиль "отлично подходит для борьбы с воспалением во всем организме, которое может препятствовать потере веса". Клетчатка может "помочь увеличить чувство сытости и поддерживать чувство сытости в течение длительного времени", еще один отличный способ поддержать здоровый обмен веществ.

Имбирь

Фото: Pixabay

Корица всегда будет отличным вариантом, но если вы хотите разнообразить рацион, добавление имбиря в овсянку может помочь ускорить обмен веществ благодаря термогенным свойствам имбиря. Имбирь содержит такие соединения, как гингерол и шогаол, которые повышают температуру тела и стимулируют сжигание жира.

"Это придает овсянке много вкуса и обеспечивает термогенный эффект, который может повысить температуру тела и увеличить расход калорий. Это также поддерживает пищеварение и помогает в расщеплении жиров", — говорит диетолог Кэтрин Джервацио.

Напомним, 6 ошибок, которые превратят овсянку в калорийную бомбу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту